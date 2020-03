https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.03.2020 - Última actualización - 18:09

16:27

Cada persona tiene su ritmo a la hora de incluir a la pareja en su entorno, pero hay algunas señales que deberían ponernos en alerta.

Fenómenos de la era digital ¿Crees que tu pareja te esconde? Averiguá si te hace "pocketing" Cada persona tiene su ritmo a la hora de incluir a la pareja en su entorno, pero hay algunas señales que deberían ponernos en alerta. Cada persona tiene su ritmo a la hora de incluir a la pareja en su entorno, pero hay algunas señales que deberían ponernos en alerta.

Desde hace un tiempo escuchamos a menudo palabras como ghosting o orbiting , vinculados con las nuevas maneras de relacionarnos con los demás a través de las redes sociales. La primera, referida a que alguien a quien has visto con cierta regularidad de repente corta toda comunicación, sin explicación alguna, como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra. La segunda, el orbiting, se usa cuando esa persona que desapareció de tu vida sigue viendo todas tus historias en Instagram y Snapchat, retuitea tus mensajes y hasta deja algún que otro comentario en tus fotos.

Ahora, surge un nuevo concepto, el pocketing, que hace referencia a cuando la persona a quien estás conociendo y con la que has iniciado una relación sentimental no te muestra al mundo.

¿Qué ocurre cuando tu pareja te mantiene en el anonimato?

Habitualmente, los primeros pasos tras conocer a una persona por la que estamos interesados desde un punto de vista sentimental pasan por concertar unas primeras citas para empezar a conocerse; seguir quedando con mayor asiduidad y establecer una comunicación continua hasta llegar al punto de iniciar una relación seria. En ese momento, o al cabo de poco tiempo, lo lógico es que surja el deseo de introducir a esa persona con la que nos sentimos a gusto en nuestro entorno y círculo de amistades. Pero ¿qué ocurre cuando no quieren incluirte en su vida social ni presentarte?

Esta situación también se daba en tiempos pasados. No obstante, entonces era mucho más complejo, ya que la mayor parte de las parejas se conocían a través del grupo de amigos, en el pueblo o en actividades sociales, con lo que resultaba mucho más difícil ocultar las relaciones. En cambio, actualmente tenemos muchas más vías para quedar con gente nueva.

También es cierto que, hoy en día, todo se pretende etiquetar. De ahí surgen todas esas nuevas palabras para designan costumbres que siempre han existido. Cabe aclarar que el concepto pocketing no hace referencia a cuando nuestra pareja aún no está preparada para contarlo o evita explicarlo a determinadas personas para no tener que soportar comentarios fuera de lugar o cotilleos.

Por ello debemos tener en cuenta el ritmo y las necesidades del otro. Tal vez la percepción del tiempo es distinta para los dos miembros de la pareja. Hablarlo es siempre un aspecto clave para que la pareja se entienda y funcione. En este caso también será necesario hacerlo. La comunicación servirá para entender qué expectativas tiene el otro y nos permitirá expresar nuestras necesidades, y buscar acuerdos para marcar un camino en común.

Señales de alerta y posibles motivos

Hay algunas señales que deben servirnos de alerta. Por ejemplo, cuando ya llevamos juntos bastante tiempo y seguimos sin sentirnos incluidos en el mundo del otro. O cuando nuestra pareja hace planes con amistades y sabemos que van con parejas y no se nos propone nunca participar de ello.

Otro signo de aviso, sobre todo en el caso de las parejas más jóvenes, puede ser que nuestra pareja sea muy activa en redes y cuelgue cosas bastante íntimas y personales, pero en cambio no llegue nunca el día en que suba una foto de pareja, o al menos de los dos juntos.