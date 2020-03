Coincidencias radicales I

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El resultado electoral de la PASO de San Guillermo motivó un interesante diálogo virtual entre dirigentes radicales. La ganadora fue la macrista Romina López quien en la interna de Unidos por San Guillermo superó al radical Pedro Morini.



Gran triunfo de Romina López y de @juntoscambioar en San Guillermo!! Premio a su dedicación, sus ganas y su responsabilidad demostrada en estos meses. Este trabajo conjunto de radicales de diferentes sectores y de PRO rinde sus primeros frutos! A ganar el 10 de mayo! escribió el ex intendente local José Corral. Enseguida disparó otro twuit diciendo “mi reconocimiento, además del trabajo de @rominal12 y su equipo de trabajo, a @felipemichlig por su generosidad y su mirada estratégica de los consensos que necesita no sólo San Guillermo sino también la provincia de Santa Fe y el país”. Fue así que Michlig no dudó en responder al toque: “Muchas Gracias José. Estos resultados se logran por el trabajo en EQUIPO. Seguimos ADELANTE CON MAS FUERZA” escribió y resaltando con mayúscula algunos términos..