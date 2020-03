Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.03.2020

Dirigentes sindicales

UN LECTOR

“Estaba leyendo las conciliaciones que hace el señor Salomón con el cual tengo mis serias discrepancias en general, pero en este caso voy a coincidir. Con respecto al tema de la duración de los mandatos de los dirigentes sindicales, hay dirigentes sindicales que han estado o que estuvieron o están por más de tres décadas en sus cargos, pongo el caso de Lezcano en Luz y Fuerza de Capital Federal, que estuvo creo que 35 años frente al gremio. Realmente me parece una barbaridad y por otro lado viendo cómo se desarrolla el mundo político y sindical de este país me asombra que hoy tengamos como referentes en la defensa de los trabajadores a personajes como Daer, como el de Mercantiles que ya no me acuerdo ni el nombre, gente que dudosamente va a defender los intereses de los afiliados, que están perpetrados en el sillón desde hace muchísimos años y que han demostrado una sinuosa carrera y una impresionante capacidad de adaptación y de disfraz. Por ejemplo, ¿alguien sabe quién es el Secretario General de la Federación de Luz y Fuerza? Porque este gremio pareciera que no existe, nunca reclama nada, nunca hace un planteo de mejora salarial para sus afiliados. En la época Menemista todos estos crápulas, porque otra palabra no les cabe, no fueron capaces de abrir la boca frente al desguace del Estado y de todas sus empresas. Nadie se opuso, pero hoy son todos anti-menemistas. Así estamos. Como siempre, hay algunas excepciones y las hubo antes, pero la verdad que hoy por hoy estos personajes no le dan confianza a nadie”.



Mandraque el Mago

ATILIO SANDOVAL

“Quiero felicitar al señor Vignatti por batir el récord de contrataciones de técnicos, háblele a uno que está sin trabajo que se llama Mandraque El Mago, y a José el Sabalero, que baje del planeta que está viviendo porque se piensa que en el 89 hubo un tal Madelón que lo mandó al descenso en partido directo, y que en el abecedario hay tres letras A, B y C”.



Ferrocarriles

ALFREDO SALOMÓN

“En El Litoral del primero de marzo leo sobre otro triunfo del kirchnerismo de Moyano con la suspensión de las obras del Belgrano Cargas, en todas las zonas de la provincia de Santa Fe. También dice que han despedido gente. Que no hay más obras en el Belgrano Cargas. La nota habla del triunfo de los Moyano y de Cristina. Priorizar los camiones de Moyano sobre el ferrocarril es absurdo como irresponsable, ya sabemos el peligro que causan los camiones en la ruta, aparte que la destruyen porque transportan sobrecargas, encarecen las mercadería en proporción geométrica. Este retroceso cuenta con el apoyo de la vicepresidencia, Cristina Fernández. Antes de ser docente fui ferroviario y se bien de lo que hablo, y sostengo que la actitud de esta señora perjudicaría al país de sobre manera por razones obvias -si fuese verdad su apoyo a los Moyano-. Los países más avanzados gozan de ferrocarriles de primera, lo comprobé cuando fui becado para ir a Francia como docente, priorizar el camión sobre el ferrocarril si es por ignorancia es grave, y si es para satisfacer a los Moyano también es grave. Debemos proteger y fomentar la implementación de los ferrocarriles en todos los rincones del país, si queremos salir de este estancamiento que provoca la ignorancia y el egoísmo. Domingo Faustino Sarmiento expresó, siendo presidente de la Nación, que los países que no prioricen los ferrocarriles y la educación no podrán progresar, expresión que repitió Nicolás Avellaneda en su presidencia. Debemos volver a tener los 46.815 kilómetros de vías andando que en otros tiempos nos colocó a la vanguardia de Latinoamérica. Desconozco los motivos que prevalecen, los camiones sobre el ferrocarril constituye un proyecto descabellado como irresponsable. Por favor, este disparate deber ser anulado en su totalidad para unión y progreso de la República Argentina, que no es propiedad privada de ningún gobierno. Muchísimas gracias por el espacio”.



El eterno ritual de las no clases

MARIO ALFREDO PILO

“Como es ya una tradición marzo, es el comienzo de los paros políticos estratégicos. Un olvidado gran jurista y republicano, Carlos Santiago Nino, miembro del Consejo de Asesor para la Democracia que tuvo Alfonsín y tuve el honor de integrar, escribió una obra sobre la anomia argentina, se llamaba “Argentina un país al margen de la ley y la Constitución” o el país de la anomia boba. Anomia, la no regla, se visualiza en la Argentina no solo en el incumplimiento cuasi deportivo de la ley si no en la estúpida viveza criolla en que todos nos molestamos a todos, nos hundimos juntos tratando de obtener ventajas míseras y miserables. ¿Alguien puede creer que dejar sin clases a los niños humildes del país afecta a los políticos, a las clases altas y medias que llevan sus hijos a colegios privados incluso confesionales y aun obliga a padres pobres, pero con aspiraciones de futuro para sus hijos a pagar educación privada, un negocio para los verdaderos vivos? ¿Alguien puede creer que dejar sin transporte a los productores y a los trabajadores afecta al Presidente, a sus ministros, gobernadores, legisladores, no solo al pueblo que se dice defender? ¿Alguien cree que dejar sin salud a la población afecta a los intereses de los poderosos o de la empresa de salud? ¿Cuándo será el momento de que los eternizados dirigentes gremiales se junten para estudiar, difícil palabra para esta gente, nuevas alternativas de luchas justas sin rehenes sociales pobres? Muchas gracias al diario El Litoral por dejarme expresar una reflexión y pensamiento”.



El valor de la palabra de ayer

UNA LECTORA

“En la Argentina de hoy la palabra se ha devaluado peligrosamente. Por supuesto que está devaluada, si el Presidente parece que se olvidó de sus múltiples palabras vertidas sobre su compañera de fórmula tiempo atrás y durante varios años. No solo se refirió en su crítica a la forma de gobernar de ella, también lo hizo sobre ciertas actitudes y defectos, objeto de su palabra. Todo esto es perfectamente probable, con la amnesia que lo aqueja descubrimos que el valor de la palabra está en crisis. A cuál se refiere, a la de antes o a la de ahora. Yo creo que su valor no tiene tiempo y lo mismo vale para lo que se dijo ayer o lo que se expresa hoy. Ignorar eso es puro verso”.