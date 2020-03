https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.03.2020

17:43

Por Juan Sagardía Jubilados: otra vez sopa

Por Juan Sagardía



Los jubilados somos noticia todos los días, porque no nos respetan los derechos adquiridos y además, porque somos presa fácil de la delincuencia.

El presidente de la Nación, Dr. Fernández, de prepo resuelve reformar una ley que oportunamente fue dictada por el presidente Macri y objetada totalmente por los justicialistas y ahora que son gobierno, la cambian y no para mejorar la situación de los jubilados, sino para empeorarla.



A esa ley la llaman de la Solidaridad, por la cual la Anses otorgó una suma fija a todos los jubilados y un porcentaje muy pequeño de aumento. Esto significa millones de pesos menos por mes, para aportar a la bolsa sin fondo del Estado, genial idea con la plata de los demás, y -en este caso- el dinero de los jubilados.



El Estado nacional se provee de fondos del Anses, a cambio entrega Títulos del Tesoro de la Nación, o sea sin fondos.



Existe un listado de lo que vamos a cobrar de menos y entiendo que debería existir en nuestro Recibo de Haberes de Jubilados dicho monto en un Item “Aporte a la Patria”, como constancia real de nuestra Solidaridad.



Nuestra Constitución Nacional determina que nadie puede apropiarse de los Bienes Personales y este es un acto de Apropiación Indebida del Capital Privado, tenemos un Derecho Constitucional que no se respeta. De hecho, ¿a quién le importa que no se cumpla con la Constitución?



Los jubilados debemos hacer una reflexión dolorosa, quienes nos aplican estas medidas correctivas para beneficiar la ineficiencia de los políticos que administran los Bienes del Estado, son nuestros hijos. La lógica me indica que todos los que gobiernan tienen padres, (¿o nacieron de un repollo?) y esos somos nosotros y nos cuidan tomando la herencia con anticipación.



Qué real el dicho “una madre puede alimentar y criar a diez hijos y diez hijos no son capaces de mantener una madre”, y ahora no es que no pueden cuidarnos, ahora se apropian de parte de la jubilación.



Los jubilados debemos sentirnos orgullosos del Aporte que hacemos al Estado Nacional, “a la Patria”, pagamos Impuesto a las Ganancias y ahora nos descuentan un porcentaje de nuestros haberes, somos importantes para el Estado, por eso nos tienen tan en cuenta.



De hecho el actual presidente es abogado y con estas medidas le asegura trabajo a su cofradía, porque la cantidad de juicios que se van a generar, van a ser millones y para iniciar un juicio siempre hay que poner unas monedas a los profesionales que están sin trabajo, no deja de ser una manera de generar producción.



Miremósnos en el espejo y la cara que veremos será la de un payaso triste, por no ser respetado en sus derechos.



“Gracias Hijos”.