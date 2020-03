Godoy Cruz sorprendió a Vélez en Liniers

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 04.03.2020

21:59

Godoy Cruz de Mendoza superó hoy a Vélez Sarsfield por 1-0 como visitante, en un encuentro postergado de la 20ma. fecha de la Superliga.

El atacante Juan Brunetta, a los siete minutos del primer tiempo, hizo el único gol del partido desde el punto penal.

En Vélez se despidió el volante Gastón Giménez, vendido a Chicago Fire de Estados Unidos, y debutó el punta Ricardo Álvarez, quien regresó a la institución, después de nueve años. Godoy Cruz (15 puntos) sumó la primera victoria en el certamen afuera de su ciudad (perdió 10 de 11), mientras Vélez (36) dejó pasar la chance de asentarse en la zona de Copa Libertadores 2021.

Godoy Cruz encontró la apertura del marcador en el comienzo, cuando Brunetta aprovechó un penal cometido por Braian Cufré, tras un arranque complicado. El visitante mostró orden, con su marca escalonada, y simpleza a la hora de asociarse y atacar, al tiempo que Vélez no logró hacerse dueño de la pelota y sus extremos no pesaron en los duelos uno contra uno de cada banda.

Más allá de las buenas intenciones del local, que apostó a Thiago Almada y a Ricardo Centurión como llaves para destrabar el cerrojo defensivo, nunca estuvo en peligro el 1-0 mendocino en el primer tiempo. Vélez mantuvo la intensidad, aunque con sociedades más sólidas y desde la entrada de Agustín Bouzat contó con mayor profundidad. Pero la falta de puntería le negó el empate.

El escenario se sostuvo con las mismas imágenes: los dirigidos por Gabriel Heinze en posición ofensiva y los visitantes sostenidos por las atajadas de Rodrigo Rey y la fortuna, cuando el arquero y la defensa fallaron. De esta forma, se consumó la victoria del "Tomba", que cortó la racha de 10 caídas afuera en el campeonato actual y se llevó tres puntos valiosos ante Vélez, que se despidió aplaudido por su gente.

En la próxima fecha, Vélez visitará a Unión de Santa Fe y Godoy Cruz cerrará el campeonato frente a Newell's en Rosario.

-Síntesis-

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Hernán De La Fuente, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Braian Cufré; Gastón Giménez; Pablo Galdames y Lucas Robertone; Ricardo Centurión, Maximiliano Romero y Thiago Almada. DT: Gabriel Heinze.



Godoy Cruz: Rodrigo Rey; Gabriel Carrasco, Joaquín Varela, Danilo Ortiz y Christian Almeida; Wilder Cartagena, Marcelo Freites, Fabián Henríquez y Gabriel Alanís; Juan Brunetta y Tomás Badaloni. DT. Mario Sciacqua.



Gol en el primer tiempo: 7m. Brunetta (GC), de penal.



Cambios en el segundo tiempo: 20m. Agustín Bouzat por Galdames (VS), 31m. Franco González por Badaloni (GC), 34m. Ricardo Álvarez por Cufré (VS), 36m. Agustín Álvarez por Varela (GC), 42m. Tobías Zárate por Romero (VS) y 44m. Enzo Ybáñez por Alanís (GC).



Amonestados: Robertone (VS). Ortiz y Almeida (GC).



Árbitro: Ariel Penel.



Estadio: José Amalfitani.