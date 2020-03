https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

ACTUARÁ CON JORGE ROJAS EN EL GRAN REX

Efraín Colombo: "No sé si estoy preparado para no emocionarme"

Este sábado el cantautor santafesino participará como invitado en un show que el ex Nochero brindará en el mítico teatro porteño. Juntos compusieron “Mi cantar”, canción que da nombre a la gira que cierra el fin de semana. Colombo compartió con El Litoral las sensaciones previas al show.

Un fragmento del show que brindará el cantautor Jorge Rojas en Buenos Aires, tendrá como protagonista al santafesino Efraín Colombo. Todo será en un espacio emblemático como el Gran Rex, en calle Corrientes. Crédito: Archivo El Litoral

Por Juan Ignacio Novak SEGUIR El cantautor santafesino Efraín Colombo se apresta a vivir uno de los momentos más significativos de su carrera: el sábado será uno de los invitados de Jorge Rojas en el show que el ex Nochero brindará en el Teatro Gran Rex de la ciudad Buenos Aires, para dar cierre a su gira. Subir al escenario de un espacio como el de Corrientes 857, junto a un artista de la jerarquía de Rojas tiene aroma a sueño cumplido. Y de esa forma lo vive Efraín. “Son cosas que uno imaginaba desde niño y es lindo cuando aquel imaginario se vuelve realidad. Es una de las cosas más lindas que ofrece la vida”, expresó en dialogo telefónico con El Litoral. Desde un hotel en Buenos Aires, donde tiene una agenda ajustada en los días previos al concierto, el artista oriundo de Rafaela sostiene que la actuación del fin de semana no será, ni mucho menos, una culminación. Más bien, un nuevo punto de partida. “Acá comienza algo totalmente nuevo, que para mí marcará un antes y un después”, se entusiasmó. Pero esa cierta cautela no le impidió imaginar, durante la charla, la movilización de sensaciones que aparecerán cuando le llegue el turno de subir a un escenario por el cual pasaron artistas legendarios en distintas épocas. “No sé si estoy preparado para no emocionarme”, admitió. Ser en el canto El 2020 arrancó con intensidad para Efraín. Primero adelantó canciones de su tercer álbum (titulado “Lo que soy”) en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María. Poco después, también en tierras cordobesas, formó parte de la grilla del Festival Nacional de Cosquín. Ahora, le llega la oportunidad de desplegar su trabajo en Buenos Aires. Intervenir en el show de Jorge Rojas en el Gran Rex será un hito para Efraín, en la medida en que percibe al ex Nochero como un referente. “A Jorge lo siento como amigo, no lo veo como un par. Él es mucho más. Yo sueño con ser un poquito de lo que él es. Siempre me gustaron los cantores que son lo que cantan y Jorge Rojas es lo que canta. No finge una personalidad ni un sentimiento. Le canta a su tierra”, aseguró. Canciones que marcan La gira que lleva adelante Jorge Rojas y que tendrá su cierre el próximo sábado con participación de Efraín Colombo, lleva el nombre de “Mi cantar”. Título que remite a la canción que compusieron juntos y que tiene una historia detrás, que el santafesino difundió en un parte de prensa. En apretada síntesis, los hechos fueron los siguientes: tras escribir los primeros versos, Efraín participó como invitado en un show que brindó Rojas en Motevideo. Finalizado el mismo, se reunió a conversar con el ex Nochero para despedirse. Antes de concluir la charla, el santafesino le contó que estaba escribiendo una letra y decidió cantarla ahí mismo, en el hall del hotel. La respuesta de su interlocutor fue: “esa es la canción”. Tiempo después, mensajes mediante, nació “Mi cantar”. “Ese momento de mi vida hizo parir una de las canciones que me van a marcar. No sé si ‘Mi cantar’ va a llegar a ser ‘Luna tucumana’, pero si que va a ser la canción que va a marcar una etapa de uno de los cantores populares más grandes de este país como Jorge Rojas. Son cosas grandes, que simplemente me animo a vivir y me dan confianza para seguir componiendo”, concluyó Colombo. Disco “Lo que soy” es el tercer trabajo discográfico grabado por Efraín como solista. Por primera vez, el cantante santafesino participa como autor y compositor en las doce canciones inéditas del disco. El productor artístico de este lanzamiento es, justamente, Jorge Rojas. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

