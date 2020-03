https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de la primera serie web LGBTI filmada íntegramente en dicha ciudad. La actividad se realiza en la víspera del Día de la Visibilidad Lésbica, terminando con una fiesta. Los episodios se subirán a una plataforma online, semana a semana.

Este viernes, en Distrito Siete de Rosario Estrenan "Quién pudiera" Se trata de la primera serie web LGBTI filmada íntegramente en dicha ciudad. La actividad se realiza en la víspera del Día de la Visibilidad Lésbica, terminando con una fiesta. Los episodios se subirán a una plataforma online, semana a semana.

Este viernes, desde las 21, en Distrito Siete (Ov. Lagos 790) de Rosario, se estrena “Quién pudiera”, la primera serie web LGBTI filmada íntegramente en dicha ciudad. La actividad se realiza en la víspera del Día de la Visibilidad Lésbica.

En el evento se proyectarán los dos primeros capítulos. Desde ese momento, el primero estará disponible en la web www.quienpudiera.com, donde cada viernes se subirá un nuevo episodio.

“Después, celebramos el cine de las pibas y disidencias con una ‘fiestorta’ con cuatro DJ, sorteos y sorpresas”, afirman desde la organización. La entrada será libre y gratuita hasta las 23.30. Después costará $ 200 en puerta.

Sinopsis

Memé (29) y Mariana (26) son dos amigas, una bisexual y la otra lesbiana, que viven en Rosario. Además de transitar los conflictos típicos de su edad, como no poder terminar sus carreras universitarias, no conseguir trabajo de lo que estudiaron, o padecer desencuentros amorosos, lidian, junto a su amiga Sofía (23), con las particularidades del ambiente LGBTI local. Justo cuando Memé se separa de Martín, su novio de varios años, el problema histórico de no tener a dónde salir para conocer chicas se agrava: Mystika, el único boliche LGBTI de la ciudad, cierra. Ante la falta de ese espacio con el que las amigas contaban para generar vínculos y salir a divertirse, se ven obligadas a incursionar en nuevas y desconocidas formas de relacionarse.

En un contexto en que todas las lesbianas parecen ser “intensas o histéricas”, según una teoría que sostienen Mariana y Memé, conocer chicas se vuelve todo un desafío. Así es que Mariana decide abrir su noviazgo con Ana y bajarse Tinder. Memé, frustrada por la complejidad de las relaciones con mujeres, la bifobia generalizada y aún en duelo por su separación, encuentra en la militancia feminista su nueva pasión.

Mientras Sofía pasa de una chica a otra, espantándolas con su intensidad, las tres amigas transitan todo tipo de instancias juntas mientras buscan la fiesta lésbica perfecta: acompañan un aborto, lidian con sus familias, experimentan el ambiente del fútbol femenino y celebran el orgullo LGBTI.