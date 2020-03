Arranca el boleto educativo gratuito para transporte interurbano y rural

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El trámite se hará vía web. Los beneficiarios serán alumnos de todos los niveles, docentes y asistentes escolares, más universitarios que asistan a establecimientos públicos. Seguirá rigiendo el medio boleto. Los usuarios del transporte urbano estarán contemplados en una segunda etapa de la aplicación del programa.

Desde el próximo lunes, estudiantes y docentes de toda la provincia podrán inscribirse formalmente para tramitar el boleto estudiantil gratuito. Según confirmó a El Litoral el secretario de Transporte, Osvaldo Miatello, la medida en esta primera instancia estará destinada a usuarios de transporte interurbano y a las modalidades rurales.

“Los beneficiarios, en esta ocasión, serán alumnos de nivel primario, pre primario, secundario, terciario, especiales y universitarios que utilicen transporte interurbano. En el caso de los universitarios -aclaró-, se plantea para las universidades públicas, no privadas. Y en cuanto a la modalidad rural, se seguirá manejando a través del Ministerio de Educación, que en algunos casos prevé transporte de línea y en otros, convenios especiales porque se traslada a un grupo muy reducido de personas”.





La medida también favorecerá a “docentes provinciales en todas sus modalidades, y a asistentes escolares”. Según detalló, ese universo comprende a “unos 118 mil beneficiarios”, y ello demandará una inversión del orden de los “200 millones de pesos mensuales”.





Requisitos





En cuanto a los requisitos, se exigirá que el grupo familiar tenga un ingreso máximo equivalente a dos canastas básicas. Ello representa a valores actuales unos 81 mil pesos mensuales. “La familia que supere ese monto no podrá acceder al boleto gratuito. La idea es empezar con sectores de menores recursos”, fundamentó.





En el caso de los estudiantes universitarios, se exigirá que se tenga al menos una materia aprobada del año anterior. “Obviamente -dijo-, no lo exigiremos para el ingresante”.



El trámite se realizará de manera virtual, a través de la página de gobierno (www.santafe.gov.ar), en la que se encontrarán dos variantes: boleto gratuito y medio boleto. Los menores de edad deberán hacer el trámite a través de un adulto.



Miatello dijo que se descuenta que quien tramita el boleto gratuito para el transporte interurbano es porque puede acreditar que asiste o trabaja en un establecimiento de una localidad diferente de aquella en la que reside. “Ése es uno de los requisitos esenciales en esta primera etapa”, planteó.





Asimismo, explicó que a quienes residen a menos de sesenta kilómetros de la escuela o universidad - “se presume que pueden ir y volver en el día”- se les otorgarán dos boletos gratuitos diarios en los días hábiles del ciclo lectivo. “Sin perjuicio de ello -acotó-, si tuviesen que hacer más de esos viajes en la misma jornada porque tienen doble turno o por cualquier otra actividad, podrán seguir usando el medio boleto. Los beneficios no son incompatibles; y el medio boleto también se tramitará a través de la página web de gobierno”.





Respecto de quienes residan a más de sesenta kilómetros del establecimiento, se estima que no viajan a diario sino que alquilan. “En esos casos, se les otorgarán dos boletos mensuales, ida y vuelta”, precisó el funcionario.





Financiamiento





La aplicación del boleto escolar gratuito había sido anunciado por el gobernador Omar Perotti en su primer discurso, frente a la Asamblea Legislativa. Pero siempre, el financiamiento de la medida estuvo sujeto a la aprobación de la Ley de Emergencia, que se discute por estas horas en el Senado. El futuro incierto de la sanción de esta norma llevó a que el Poder Ejecutivo decidiese comenzar a aplicar de manera gradual el boleto. Por eso, Miatello dijo que si bien el transporte urbano está contemplado en el programa, no está previsto en esta primera etapa de instrumentación de la medida.





“Espero que la ley salga porque me parece que esto fue parte de un plan de gobierno que la gente votó. No se trata de una cuestión antojadiza. La verdad es que no es lo más adecuado tener que instrumentar ese plan con un presupuesto que ingresó otro gobernador, bien o mal, pero que tenía otra idea y que no incluyó partidas para esto. Me parece que los legisladores entenderán que, más allá de los posicionamientos políticos que son válidos, este programa implica un beneficio para la comunidad”, planteó. El funcionario consideró que “hay que empezar ya (con esta medida) porque si no, avanzará demasiado el año educativo”.





La novedad sobre la inscripción a partir del lunes la dio a conocer este miércoles el propio Perotti, cuando consultado sobre el futuro de la Ley de Emergencia, apeló a la “comprensión” de la dirigencia y de los legisladores para conceder financiamiento -entre otras- para esta medida.

Gran Santa Fe





El trayecto que cumplen las empresas de transporte interurbano entre ciudades del gran Santa Fe -Santo Tomé, Santo Tomé, Rincón y esta capital, entre otras- también está incluido en el beneficio del boleto gratuito. Podrán tramitarlo los estudiantes, docentes y asistentes escolares que residan en algunos de esos distritos y se desempeñen en establecimientos de otro.

Paritarias





La paritaria municipal pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima semana, con fecha a definir. La Festram, en tanto, convocó para este jueves a un plenario del sector. En la reunión de este miércoles, tanto los intendentes y presidentes comunales como los representantes sindicales expusieron sus posiciones y analizaron los aspectos vinculados a la situación del deterioro salarial como consecuencia del nivel inflacionario de los últimos años. El sindicato sostuvo “que el salario debe superar a la inflación y que con ese objetivo la cláusula gatillo no alcanza porque siempre va detrás del aumento de los precios”.