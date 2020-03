https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.03.2020

10:44

Lejos de salir al cruce de las movilizaciones, el funcionario buscó capitalizarlas para sumar presión a los legisladores, y reclamar -también para esto- la ley de superpoderes.

Hasta el jefe de Policía se sumó al reclamo por seguridad Sarnaglia: "Los vecinos tienen que protestar: está todo mal" Lejos de salir al cruce de las movilizaciones, el funcionario buscó capitalizarlas para sumar presión a los legisladores, y reclamar -también para esto- la ley de superpoderes. Lejos de salir al cruce de las movilizaciones, el funcionario buscó capitalizarlas para sumar presión a los legisladores, y reclamar -también para esto- la ley de superpoderes.

Mientras los vecinos de Santa Fe se aprestaban a expresar su hartazgo ante la sostenida inseguridad, el propio jefe de Policía de la Provincia, Víctor Sarnaglia, lejos de replicar o sentirse aludido, alentó la protesta porque “está todo mal”. Y aprovechó para atribuir la situación a la falta de presupuesto y a sumar a los legisladores el reclamo del oficialismo para que aprueben la ley de Necesidad Pública.



Luego de aclarar que el cambio de autoridades en la Unidad Regional I se estaba preparando desde hace varios días, y no tuvo que ver con los cacerolazos previstos para este jueves, el funcionario se puso sorprendentemente en la vereda de los planteos por seguridad.





“Yo le digo a los vecinos que van a hacer la movida, que por favor la hagan, y que la sigan haciendo hasta que los que tienen que generar las leyes escuchen a los vecinos, y escuchen lo que necesitamos, que está pedido desde que nos hicimos cargo”, afirmó, en declaraciones a la emisora LT10.





“Esto es un dato de la realidad: no tenemos presupuesto. Está todo mal. Tenemos mil policías menos que en 2017; un presupuesto 300% por debajo del que se tuvo en el año 2016. La URI hace una semana tenía 91 móviles fuera de servicio: hoy tiene 108 y no tiene presupuesto para repararlos”, enumeró. Y agregó: “En toda la provincia, uno de cada cuatro patrulleros está fuera de servicio. Necesitamos 115 millones de pesos para repararlos”.





“Yo soy un vecino de la ciudad de Santa Fe. No tengo ningún patrullero en la puerta. No he cambiado mi casa de barrio El Pozo. Mi señora anda en colectivo. Yo tengo la misma evidencia que ellos -por los organizadores de la protesta-. A una de mis hijas le vaciaron la casa dos veces en los úlitmos dos años. Le llevaron todo. Yo vivo las mismas cosas”, completó.







Por toda la ciudad





En tanto, las manifestaciones de los vecinos fueron sumando barrios y puntos de encuentro con el correr de las horas.





Sobre la base de las necesidades propias de cada barrio, pero con la inseguridad como punto en común, la convocatoria incluyó a Fomento 9 de Julio, Guadalupe (donde se suma Villa Setúbal y Mayoraz), Candioti Norte y Sur, 7 Jefes, Mariano Comas, Barranquitas, René Favaloro, Esmeralda, Las Flores, Villa Las Flores, Sur, Nueva Santa Fe y Roma.





La consigna fue reunirse a las 20, pero no concentrándose en el tradicional punto de encuentro de la Plaza 25 de Mayo, sino cada uno en su propio barrio.

Necesidad mata promesa

Por Nancy Balza







Ni paz, ni orden, ni posibilidad de responder a las necesidades básicas. Si nos guiamos por declaraciones recientes, nada se podrá hacer sin la ley de Necesidad Pública y todo indica que ésta no saldrá de la Legislatura tal como entró, en forma de mensaje del gobierno provincial pero con el mote de “superpoderes” asignado por la oposición.





Seis meses de transición luego de las elecciones generales que consagraron -sin recuentos ni fisuras- al actual mandatario, y dos meses y medio de gestión parecen no ser suficientes para dar a conocer en detalle un programa de acción que permita poner de pie a la “invencible”, más allá de una ley que no encuentra consensos y que aparece como la expresión de voluntad más concreta en el oficialismo desde el 11 de diciembre.





Hasta ahora, hubo poco más que balances negativos sobre la gestión anterior y prácticamente todas las carteras ministeriales brindaron detalles de lo que habrá que remontar para, finalmente, empezar a gestionar. Muchos balances y un proyecto -El PROYECTO- de ley. Pero todavía falta para poner el sello de “cumplido” a algún compromiso electoral.





Nada se podrá hacer sin la ley y todo se hará con la ley: podría ser una consigna inobjetable pero, por ahora, parece la única promesa. Sólo que las elecciones ya pasaron.