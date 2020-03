https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 05.03.2020 - Última actualización - 10:56

10:55

Eric Dier Video: Un jugador del Tottenham increpó a un hincha en la tribuna tras quedar eliminado de la FA Cup

El Tottenham quedó eliminado de la FA Cup, tras caer por penales frente al Norwich y, luego del encuentro, ocurrió un insólito hecho, cuando el jugador Eric Dier se metió en medio de la tribuna para pelearse con un hincha.

Al principio, nadie sabía el motivo del enojo del jugador de los Spurs. Luego, el DT José Mourinho explicó en conferencia: "Lo que pasó con ese hecho no es la historia de este partido. Pero no voy a dejar de responder. Estaban insultando al hermano de Eric. Por eso fue hacia la tribuna. No fue lo más profesional, pero lo entiendo, es perfectamente comprensible lo que sucedió".