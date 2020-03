https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La actriz declaro "se acabaron las historias en la calle" Vídeo: Golpearon fuertemente a Dani La Chepi para robarle el celular

“Bueno, me quisieron robar el celular, se acabaron las historias en la calle… Ay, Dios qué bárbaro”, se lamentó Daniela, mostrando su cara hinchada y un hilo de sangre cayendo desde su nariz. Instantes después, mientras aplicaba hielo en la cara, manifestó: “Mirá cómo se me está poniendo la napia… Entre que tengo la napia grande, o sea hoy me recibo de Peretti”.

“Le pongo onda y me río pero la verdad es que no hay nada de qué reírse. Yo solo pienso en mi mamá, por ejemplo: 73 años, bajándose del bondi, que la empujen y la tiren contra un colectivo, que hoy hubiese estado con la nena (por su hija) y yo contestando un mensaje…”, explicó luego.

“Hoy lo que me salió decir fue que estaba grabando una historia pero la verdad es que estaba mandando un mensaje al productor del teatro. O sea, no se puede creer… ¡salir con el culo en la mano a la calle!”, se quejó.

La ayuda que recibió la influencer en medio del intento de robo

Más tarde, contó sobre cómo ocurrió el violento episodio: “Salí a comprarme dos empanadas… Un chico que estaba laburando en estos camiones que traen el agua salió a correrlo al motochorro cuando escuchó mis gritos pero no lo pudo alcanzar”.

Por último, la influencer dejó una reflexión que puede despertar alguna polémica: “Yo cuando me quedé sin laburo me puse a hacer espejos artesanales, bañé perros y demás… Algunos salen a chorear y no es culpa de ellos, es cuestión de educación”.