https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.03.2020 - Última actualización - 16:08

16:07

La senadora por Massachusetts asume los decepcionantes resultados del ‘supermartes’ y se retira de la carrera presidencial.

Después de Bloomberg Warren también se baja de la carrera presidencial en Estados Unidos La senadora por Massachusetts asume los decepcionantes resultados del ‘supermartes’ y se retira de la carrera presidencial. La senadora por Massachusetts asume los decepcionantes resultados del ‘supermartes’ y se retira de la carrera presidencial.

Se acabó. La senadora Elizabeth Warren se dispone a poner fin a su campaña presidencial, según han adelantado fuentes de su equipo. Los decepcionantes resultados del supermartes han sido el remate de una carrera presidencial que suscitó enorme interés durante el periodo de las primarias invisibles pero pronto se desinfló, víctima de la pugna por el voto de centro.

Warren, senadora por Massachusetts, aspiraba a atraer el voto del ala más progresista del partido pero este, mayoritariamente, se alineó con el senador Bernie Sanders. Aseguraba que el supermartes, cuando votaran 14 estados, un electorado más diverso y plural que el que se había expresado hasta esta semana, su candidatura remontaría. No fue así. Warren nunca logró pasar de la tercera posición, ni siquiera en Massachusetts ni en Oklahoma, donde nació y vivió los primeros años de su vida.

Las primarias demócratas pasan así a ser un duelo a dos entre Sanders y el exvicepresidente Joe Biden, sin otros aspirantes con muchas menos posibilidades de hacer con la nominación presidencial demócrata absorbiendo parte de los delegados en juego, lo que podría impedir que uno de los dos se impusiera con claridad. Michael Bloombreg también tiró la toalla ayer. Pero, aun con todo, ese riesgo sigue ahí. Quedan por repartirse el 60% de los compromisarios pero el duelo entre Biden y Sanders se presenta muy apretado. La duda ahora es si Warren avalará públicamente a alguno de ellos. En las últimas horas, ha hablado tanto con Biden como con Sanders, quien más necesita su ayuda en estos momentos para volver a dar impulso a su candidatura.

No es la última mujer en la carrera (formalmente, Tulsi Gabbard sigue ahí, con cero posibilidades pero sonriente aún en los gigantes anuncios electorales contratados en varios estados) pero su salida aleja el sueño de muchos estadounidenses de que una mujer sacara a Donald Trump de la Casa Blanca. Muchos votantes compartían sus ideas y admiraban sus propuestas para llevar “un gran cambio estructural” a Estados Unidos con una agenda netamente progresista que incluía un impuesto sobre la riqueza, la creación por fases de un sistema público de salud, educación universitaria gratuita, medidas contra la corrupción... Pero, a la hora de la verdad, la mayoría se alineó con otros candidatos, a veces por temor de que su país no estuviera listo para tener una mujer presidenta. Según una encuesta de Ipsos del 2019, el 53% de los estadounidenses asegura que está preparado o muy preparado para tener una mujer presidenta, pero sólo el 16% cree que su vecino se sienta así. Diversos estudios indican que si los votantes piensan que EE.UU. no está listo para una mujer, son menos proclives a votar por una candidata.