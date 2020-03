https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Volver al futuro

Se reencontraron Marty McFly y el Doctor Emmet Brown

Los protagonistas de «Back To The Future» compartieron una fotografía antes de reunirse a jugar poker.

Crédito: Captura de pantalla

Los seguidores de la saga Back To The Future no dejaron pasar el maravilloso momento que vivieron luego de un reencuentro entre Michael J. Fox y Christopher Lloyd, quienes interpretaron a Marty McFly y el doctor Emmett Brown en la trilogía dirigida por Robert Zemeckis y producida por Steven Spielberg. Tenés que leer Volver al futuro: Marty y el "doc" 30 años después El momento fue compartido a través de la cuenta de J. Fox, quien publicó la fotografía minutos antes vivir una noche de poker junto a su entrañable amigo. Fue en la publicación que miles de seguidores se congregaron para escribir comentarios que describían su felicidad por el emotivo reencuentro. Ver esta publicación en Instagram All in with @mrchristopherlloyd at @michaeljfoxorg Poker Night! Una publicación compartida de Michael J Fox (@realmikejfox) el 4 Mar, 2020 a las 3:58 PST A pesar de sufrir Parkinson, en los últimos años Michael J. Fox ha podido asistir a eventos conmemorativos de la cinta Back To The Future, en donde ha podido convivir con el resto de sus compañeros que protagonizaron una de la sagas más exitosas en la historia del cine.

