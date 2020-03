Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

BIBIANA

“El lunes 2 de marzo al mediodía, pasé por el corredor del Puerto y había seis municipales durmiendo la siesta, literal. Primero me sorprendió la presencia de maquinaria sin custodia, maquinas tipo cortadoras de césped, bordeadoras, luego empecé a mirar los árboles y me di cuenta que en cada árbol había un municipal durmiendo... ¿sus jefes también duermen la siesta? Yo tengo un reclamo desde hace cinco años porque tengo mi garaje obstruido por un auto abandonado. Hace cinco años hice el reclamo, cuyo número era el 4524, y nunca me resolvieron el problema. Ahora entiendo..., ¿cómo me lo van a resolver si todo el mundo está durmiendo la siesta? muchas gracias



Luminarias encendidas

VILMA HERENO

“Estoy más que indignada. Hace tres largos meses que tenemos en muchas calles de los barrios Candioti norte, Sargento Cabral, María Selva y otros, las luces encendidas día y noche. Llamé varias veces al 0800 de la Municipalidad y no tienen respuestas, solo dicen que faltan células, serán las fotoeléctricas, digo yo, pero me pregunto de dónde tienen que traerlas, ¿de China donde está el coronavirus? No es difícil imaginar que las luminarias se van a agotar y luego permanecernos a oscuras porque no van a tener focos para reponer. Por favor a quien corresponda que haga algo urgente. Los vecinos estamos alarmados por tanta desidia. ¡Basta de luz diurna! Queremos la luz por la noche. Mucha gracias”.



Moratoria para todos

MARÍA ELENA

“Leí en El Litoral que el intendente abre una moratoria para los que no pagan los impuestos. Yo pregunto, ¿los que no pagan los impuestos tienen beneficios y los que pagamos rigurosamente los impuestos, no porque nos sobra la plata sino que dejamos de tomar un medicamento, o comer una comida para llegar a pagar los impuestos, nunca tenemos beneficios? Los que cumplimos tenemos siempre castigos, y beneficios son para os que no pagan los impuestos, porque hay mucha gente que a lo mejor no puede, pero hay otra gente que pueden pagar y no lo pagan y eso lo sé perfectamente. Pido moratoria para todos. Que a los que pagamos se nos descuente porque realmente todos los meses que pago los impuestos yo hago muchos sacrificios, dejo de tomar las medicamentos. Le pido al intendente que no me castigue por cumplir con el pago en tiempo y forma”.



Un homenaje que indigna

UN LECTOR

“Estoy leyendo con asombro, con estupor, con indignación y con mucha impotencia que desde el gobierno nacional se está promoviendo un homenaje a Carlos Menem con motivo de sus 90 años que cumple del 2 de julio. No salgo de esas sensaciones, ninguna linda, porque este traidor a la Patria fue el que comenzó el proceso de destrucción del país, hizo más daño que la revolución libertadora. Ahí comenzó la destrucción del Estado Argentino. Este hombre tiene condena en tres instancias tiene que estar preso, pero tendría que haber estado preso antes, por traición a la patria, no por esas causas menores que tiene. A mí me brota un profundo dolor como argentino porque ver a mi patria traicionada así por sucesivos gobiernos, me causa un convencimiento de que nuestro futuro es negro como país. Cómo se puede calificar sino como traición a la patria que el Presidente esté honrando a este cretino, corrupto, vende patria y le caben todos los adjetivos del diccionario. Este hombre no debería ni siquiera estar ocupando la banca de Senador . La Constitución permite que la Cámara de Senadores le impida asumir y ejercer sus funciones como tal, que es lo que tendrían que hacer nuestros senadores, mandarlo a la casa y de ahí a la cárcel, por favor en qué país estamos viviendo. A mí este gesto de Alberto Fernández me hace acordar al abrazo que le dio Menem a Isaac Rojas, es más o menos la misma canallada. Gracias, agradezco al diario este espacio para poder expresarme, pero realmente no me salen las palabras correctas para expresar mi bronca”.



Falta de luz

DORA FERNÁNDEZ

“Van a hacer dos meses que yo pedí una luz que falta en la esquina de mi casa, en el barrio Santa Marta, en calle La Pampa. La gestión municipal actual le echa la culpa a la gestión anterior. De la gestión anterior se pueden decir muchas cosas, pero yo llamaba por teléfono por una luz y a los dos días venían y colocaban la luz. Tampoco había problemas de pagar los sueldos a nadie. Los nuevos funcionarios no saben qué hacer porque los dejaron sin dinero en el municipio. Es una vergüenza, va hacer dos meses que yo pedí un foco para la esquina porque es una boca de lobo. Ya le robaron a un criatura, le robaron a mi nuera, ¿qué van a esperar, van a venir a poner la luz cuando maten a una persona? El barrio Santa Marta está olvidado en la zona norte. Hace 60 años que yo compro el diario El Litoral, muchas gracias por publicar este mensaje”.