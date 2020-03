https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.03.2020 - Última actualización - 19:03

19:02

Durante ese año fueron vendidos 146 millones de productos, un 22% más que en el año anterior. Los rubros que más facturaron fueron Pasajes y turismo, TV, equipos de audio, consolas, TI y telefonía, y Alimentos, bebidas y artículos de limpieza.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico El comercio electrónico en la Argentina creció en un 76% su facturación en 2019 Durante ese año fueron vendidos 146 millones de productos, un 22% más que en el año anterior. Los rubros que más facturaron fueron Pasajes y turismo, TV, equipos de audio, consolas, TI y telefonía, y Alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Durante ese año fueron vendidos 146 millones de productos, un 22% más que en el año anterior. Los rubros que más facturaron fueron Pasajes y turismo, TV, equipos de audio, consolas, TI y telefonía, y Alimentos, bebidas y artículos de limpieza.

En total, durante el año pasado se facturaron $ 403.278 millones, según el informe que realiza Kantar Insights para la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (www.cace.org.ar).

En 2019 fueron vendidos 146 millones de productos, un 22% más que en el año anterior, a través de 89 millones de órdenes de compra (12% más que en 2018).

El ticket promedio de compra fue de $ 4.500, y se destacó la maduración del canal online registrando una suma de más de 828 mil nuevos compradores.





Los rubros que más facturaron

Los cinco rubros que más facturaron fueron Pasajes y turismo: $ 87.069 millones (44% vs 2018), TV, equipos de audio, consolas, TI y telefonía $ 46.200 millones (70% vs 2018) y Alimentos, bebidas y artículos de limpieza $ 41.591 millones (111% vs 2018)

En cuarto lugar se ubicó el rubro artículos para el hogar (muebles y decoración): $ 38.921 millones (91% vs 2018), seguido por Electrodomésticos (línea blanca y marrón) $ 26.506 millones (96% vs 2018).