Europa registró el invierno más cálido de la historia

Europa ha registrado de lejos el invierno más cálido de la historia, con una temperatura en el último trimestre de diciembre a febrero 3,4 grados superior al promedio del período 1981-2010, según datos facilitados este jueves por el Servicio de Cambio Climático de la red europea Copernicus (C3S).



En el hemisferio norte, el invierno astronómico concluye habitualmente el 20 de marzo; sin embargo, el meteorológico incluye diciembre, enero y febrero, un trimestre cuya temperatura en 2019-2020 fue casi 1,4 grados mayor que en la anterior temporada invernal más cálida, la de 2015 a 2016.



El clima se mantuvo cálido este invierno de forma continuada especialmente en el norte y el este, después de que los pronósticos en noviembre mostraran ya sólidos indicios de que este invierno sería caluroso en Europa, según los datos de C3S.



En cuanto al mes de febrero, fue el segundo más cálido desde que se elaboran registros, tanto a escala mundial como en Europa, con temperaturas en torno a 0,1 grados inferiores a las de febrero de 2016, el más caluroso de la historia.

