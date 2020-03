Coronavirus: es muy baja la mortalidad en niños

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Especialistas consultados por Télam afirman que las muertes más frecuentes se vieron en mayores de 60 años que tenían enfermedades preexistentes. En China, de los primeros mil decesos, apenas uno correspondió a un adolescente.

El coronavirus Covid-19 no afecta a una sola franja etaria, pero tiene preferencia por adultos mayores, ya que entre los de más de 80 años la mortandad alcanza al 15 por ciento, en los niños menores de 11 años es nula.

"El por qué no lo sabemos", afirman especialistas."Una cosa es a quienes afecta y otra cosa es en quiénes está más grave. Son dos cosas diferentes y que acá pasan las dos", explicó el médico infectólogo Gustavo Lopardo, ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SAI).

Las muertes que más se vieron son en personas mayores de 60 años que tienen algunas enfermedades preexistentes, especialmente diabéticos, oncológicos o enfermedades crónicas severa” ya que -según precisó Lopardo a Télam- "claramente tiene más tendencia de afectar a adultos que a menores y la mortandad mayor efectivamente se está dando en adultos mayores de 60, 70 y 80 años".

Comparte esta apreciación la médica gerontóloga y directora de PAMI Teresa Vanore, quien señaló que estamos ante "un virus de muy alta contagiosidad y muy baja morbilidad, pero las muertes que más se vieron son en personas mayores de 60 años que tienen algunas enfermedades preexistentes, especialmente diabéticos, oncológicos o enfermedades crónicas severas. En tanto que la juventud, si se está en buenas condiciones de salud, si fuera contagiado se recupera muy bien".

Coincide también la médica infectóloga Laura Barcán del Hospital Italiano de Buenos Aires, quien agrega: "se desconoce la razón de la poca afectación de menores de 20 años por ahora", algo que comparte también Lopardo quien afirma: "Hasta ahora no murió ningún chico menor de 11 años. El por qué no lo sabemos".

Barcán, que integra la comisión directiva de la SAI precisó a Télam que "según el informe sobre el impacto del coronavirus más completo hasta la fecha -realizado en China con 72.000 casos-, de los 1.023 fallecimientos registrados hasta el 11 de febrero solo uno de ellos correspondía a un adolescente, situado en la franja de edad entre los 10 y los 19 años. Entre los cero y los nueve años, el virus no produjo ni una sola muerte, una circunstancia que se mantuvo a nivel mundial a medida que la epidemia se fue expandiendo por otros países". Hasta ahora no murió ningún chico menor de 11 años. El por qué no lo sabemos”

"Los datos -agregó Barcán- indican que, en Europa, hay una media de seis menores infectados por cada 1.000 casos de coronavirus. Apenas un 0,6% del total. "Son cuadros catarrales leves en casi todos los casos".

En cuanto a las mujeres embarazadas, la médica infectóloga aclaró que "más allá de las recomendaciones para la población general (como lavarse las manos con frecuencia y evitar a las personas enfermas), no hay, todavía, ninguna indicación específica para este grupo". "Las mujeres embarazadas experimentan cambios inmunológicos y fisiológicos que pueden hacerlas más susceptibles a las infecciones respiratorias virales, incluido Covid-19, pero aún no hay datos concluyentes con este nuevo coronavirus".

Sin embargo explicó que "en un estudio recientemente, de pacientes de Wuhan, se observó que las características clínicas de la neumonía por Covid-19 en mujeres embarazadas fueron similares a las de pacientes adultos no embarazadas.También se observó que actualmente no hay evidencia de infección intrauterina (al feto) en mujeres que desarrollan neumonía por Covid -19 al final del embarazo, pero el número de embarazadas estudiadas fue muy poco (9 casos)".



Cómo cuidarse

Sobre la prevención y cuidado la doctora Vanore dijo a Télam: "Todavía no hay vacuna, no hay tratamiento específico. Sí va a haber vacunación antigripal y antineumocócica, como todos los años", aseguró la directora de PAMI.





Y reiteró la importancia de la prevención: "Lavado de manos, tomar bebidas calientes, alimentarse bien y si tiene síntomas llamar al médico, aislarse en su casa y no automedicarse". Vanore subrayó que el lavado de manos exhaustivo "es importante ya que el virus se muere a muy baja temperatura, a 27 grados, pero le encanta estar en el metal por ejemplo, así que es fundamental lavarse recurrentemente las manos con agua y jabón o alcohol en gel".

Por último Vanore aseguró que "PAMI cuenta con un sistema para identificar posibles casos y derivar rápidamente las muestras de laboratorio que permitan una detección temprana del coronavirus. Además, el Instituto tiene los insumos correspondientes para la prevención y dispuso hasta ahora de la infraestructura necesaria para abordar esta problemática".

Con información de Télam