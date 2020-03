https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.03.2020 - Última actualización - 20:07

19:46

En el Senado santafesino

Media sanción a los superpoderes

El peronismo con mayoría en la Cámara alta logró lo que pedía Omar Perotti; el gobernador no tiene acuerdos en Diputados, donde la mayoría opositora no consiente los planteos de la Casa Gris. Compleja pulseada entre Cámaras y con el Jefe de Estado.

Crédito: Luis Cetraro



Crédito: Luis Cetraro

Por Luis Rodrigo SEGUIR Por mayoría, sin cuatro votos de la oposición y con dos abstenciones, el Senado aprobó sobre tablas el mensaje de Ley de Necesidad Pública tal como fuera enviado por el gobernador Omar Perotti. El expediente contiene los controvertidos superpoderes, unas facultades delegadas por el Legislativo que la UCR en el Senado no ha aceptado.

Sin consenso, todo indica que la media sanción no tendrá chances en la Cámara de Diputados, donde la mayoría del Frente Progresista Cívico y Social ya adelantó su rechazo a la propuesta de la Casa Gris.

Alcides Calvo, el senador justicialista de Castellanos que preside la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, fue el miembro informante por la mayoría. Los radicales, encabezados por Felipe Michlig, votaron en contra y proclamaron su apoyo al despacho de minoría, que a su vez fue rechazado por la Casa Gris como alternativa a su propuesta.

Dos senadores radicales, Leonardo Diana (San Jerónimo) y Hugo Rasetto (Iriondo), que tienen su propio bloque, optaron por la abstención argumentando que ambos no fueron parte de las (fracasadas) negociaciones entre el oficialismo y la oposición.

Si Diputados rechaza el proyecto y no lo cajonea, el Senado volverá a revisarlo y necesitará dos tercios de los votos para ratificar el texto propuesto por el gobernador. Ya hay especulaciones sobre la posibilidad de que -en esa eventualidad- cambien su abstención por votos positivos para el Ejecutivo, tal como ocurrió con el Presupuesto. Con esos dos senadores más los 12 del PJ habría una mayoría especial de dos tercios, clave para una pulseada entre Cámaras.

Toda la Cámara alta otorgó el tratamiento sobre tablas. El PJ no tenía el número necesario y los senadores radicales permitieron que el expediente habilitado para sesiones extraordinarias sea tratado sin más demoras.

Calvo reconoció el apoyo para ese fin.

La Necesidad Pública está planteada hasta el 31 de diciembre de 2020, pero de ser ley podrá ser “interrumpida” si el gobernador -que había pedido 12 meses más- considera que están dadas las condiciones. La norma se inscribe en una adhesión a la ley de emergencia alimentaria nacional 27519; en esa materia se crea un programa que en la provincia tendría un fondo de $ 2.500 millones.

“No es una ley de superpoderes, no es una ley de delegación de facultades. Es para poder cumplir el mandato de la población” que “verdaderamente está en un estado de necesidad”, cerró Calvo.‘

La “herencia” en números

Calvo defendió el mensaje del Ejecutivo para “saldar una deuda que proviene de la gestión anterior”. Dijo que 1.600 millones de pesos serán para Municipalidades y Comunas. Destacó que el déficit del Estado en 2019 fue de 17.959 millones y que la EPE dejó del gobierno anterior 2.700 millones. Expresó que para recomponer el Fuco son necesarios otros 8.000 millones y planteó tomar endeudamiento por 12.000 millones para la deuda flotante y -en un 30 por ciento- colaborar con gobiernos de pueblos y ciudades.

Se trata -dijo el representante justicialista por Castellanos- de contar con “un paraguas” de 3.500 millones para municipios y comunas. Aseguró que el proyecto que logró media sanción brinda además 1.400 millones a Rosario y otros 500 millones de pesos más a Santa Fe. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

