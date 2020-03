https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

No cortaron relaciones

Brasil retira algunos de sus diplomáticos de Venezuela

A pesar de la medida del gobierno de Jair Bolsonaro, esa nación no rompió sus relaciones diplomáticas con el país que gobierna Nicolás Maduro.

Crédito: Reuters

Brasil comenzó a retirar a algunos de sus funcionarios de Venezuela aunque de momento mantiene abiertas su Embajada y los consulados en el país vecino, confirmaron este jueves (05.03.2020) fuentes diplomáticas. Tenés que leer Brasil exportó miles de cargamentos ilegales de madera del Amazonas La retirada de los funcionarios de la Embajada y los consulados brasileños en Venezuela coincide con un movimiento similar por el lado venezolano, que también ordenó volver a algunos de sus empleados en la sede diplomática en Brasilia. De acuerdo con dos decretos publicados en el Diario Oficial de la Unión, por el momento fueron retirados cuatro diplomáticos y 11 funcionarios brasileños de la Embajada en Caracas, así como de los consulados de Caracas, de Ciudad Guayana y del viceconsulado de Santa Elena do Uairén. Las relaciones entre Brasil y Venezuela comenzaron a erosionarse en 2017, cuando el entonces presidente Michel Temer impulsó la suspensión de Caracas del Mercosur, pero los lazos entre ambos países se tensaron todavía más tras la llegada al poder del presidente Jair Bolsonaro, el 1 de enero de 2019. Reconoce a Guaidó como presidente Bajo el paraguas del ultraderechista, el Gobierno brasileño, al igual que otros 50 países, reconoció al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente encargado de ese país, una decisión que fue duramente condenada por el Ejecutivo del presidente Nicolás Maduro. Guaidó, quien a comienzos del año pasado anunció que se adjudicaba las competencias del Ejecutivo como presidente interino de Venezuela, llegó a ser recibido en Brasilia por Bolsonaro, quien también reconoció a Maria Teresa Belandria como representante en Brasil del líder opositor de Venezuela. Brasil, sin embargo, no suspendió las relaciones diplomáticas con Venezuela, como han hecho otros países hasta el momento, entre ellos Canadá. Además, es uno de los destinos de los miles de migrantes venezolanos que huyen diariamente de la crisis económica y social de su país. Según cálculos oficiales, en los últimos dos años más de 70.000 venezolanos se han instalado en Brasil, país que junto con organizaciones humanitarias y agencias de la ONU ha desplegado una vasta operación de ayuda en las zonas fronterizas, principalmente en el estado de Roraima.

