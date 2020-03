https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 05.03.2020 - Última actualización - 22:38

22:20

El partido se jugó en Rafaela

Unión no pudo con Dock Sud y quedó eliminado de la Copa Argentina

El equipo de la Primera C se impuso 6 a 5 en la definición por penales tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos.

Crédito: Prensa Copa Argentina



Crédito: Prensa Copa Argentina

El partido se jugó en Rafaela Unión no pudo con Dock Sud y quedó eliminado de la Copa Argentina El equipo de la Primera C se impuso 6 a 5 en la definición por penales tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos. El equipo de la Primera C se impuso 6 a 5 en la definición por penales tras igualar 1 a 1 en los 90 minutos.

Unión quedó eliminado esta noche de la Copa Argentina al caer en la definición por penales ante Dock Sud. Fue 6 a 5 en los tiros desde los doce pasos luego de un agónico empate 1 a 1 conseguido por el Tate en tiempo de descuento.

Con este triunfo, el club que milita en la Primera C avanzó a los 16vos. de final, donde se medirá contra el Gimnasia LP de Diego Maradona.

En el primer tiempo todo comenzó como la mayoría imaginaba, con Unión tomando la iniciativa desde el arranque del partido, mientras Dock Sud se armó en su terreno para esperar. No obstante, la primera situación de gol fue para el “Doque” con un cabezazo de Oberman que salió muy cerca del segundo palo. Pero un minuto después, a los 12’, Troyansky ingresó al área rival por la izquierda y metió un pase por abajo para Bou, que dentro del área chica definió por arriba, desperdiciando una chance clarísima.

Fue otra vez el “9” rojiblanco el que estuvo muy cerca de marcar cuando a los 33’ le dio muy bien al balón en un tiro libre pero el balón dio en el travesaño.

Hasta que a los 40’ Dock Sud se puso en ventaja al aprovechar un horror defensivo en la salida y Caruso estableció el 1 a 0.

El trámite cambió en el segundo período, en el que se vio una actuación muy floja de los santafesinos.



A poco de iniciada la etapa el arq uero Moyano tuvo una muy buena atajada luego que Cariaga dejara a dos jugadores en el camino y sacara un remate que se metía por el primer palo. De ese tiro de esquina llegó un centro y otra vez Moyano salvó a Unión tras un cabezazo



A los 13’ volvió a salvarse Unión cuando una gran acción en ataque de Dock Sud terminó con un remate que dio en el palo. GALERÍA HD Unión - Dock Sud Luego llegó otra intervención de Moyano, que le sacó un mano a mano a Cariaga.

Recién en el final, y más por empuje que por fútbol, el rojiblanco se arrimó al arco rival. Primero a los 40’ con un tiro de Cañete que salió muy cerca. Y en tiempo de descuento llegó el gol del empate gracias a un inatajable cabezazo de Calderón tras un centro de esquina.

El trámite era más para un 0-2 que para un 1-1, pero los 90 minutos terminaron igualados y hubo que definir con penales. Allí el equipo del ascenso se impuso 6 a 5 por las anotaciones de Kisser, Villalba, Tamborelli, Soria, Armoa y Adin, mientras que Manes tiró afuera en su definición. Para los de Madelón marcaron Troyansky, Cabrera, Cañete, Bou y Elías, y el arquero De Bórtoli se quedó con las definiciones de Mazzola y Milo.

Temas:

Dejanos tu Comentario