Lento avance de conformación de comisiones en Diputados Desacuerdos sobre Acuerdos El justicialismo exigía de las ocho sillas que le corresponden a la Cámara Baja. Le dejaron un lugar y se abstuvo de votar así como otros bloques minoritarios.

La Cámara de Diputados votó, en forma dividida, una resolución designando siete de los ocho integrantes del cuerpo en la Comisión de Acuerdos que comparte con el Senado, comisión clave que es que la entiende en el análisis de pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para todos los cargos del Poder Judicial, el Fiscal de Estado, así como de otras instituciones como Enress, Defensoría del Pueblo, Defensoría de Niñez y Ente Zona Franca Santafesina. Además Acuerdos tiene competencia para juzgar la conducta de jueces y fiscales del sistema penal.



Estas resoluciones se discuten en Labor Parlamentaria y se votan sobre tablas en el recinto. Ayer no ocurrió eso. Hubo larga discusión en Labor Parlamentaria y se intentó votar la resolución sin los nombres pero Rubén Giustiniani (Igualdad) reclamó en el recinto conocer los integrantes. Al secretario Parlamentario, Gustavo Puccini no le quedó más que leer la nómina de siete integrantes: Pablo Farías (PS), Lionella Catallini (OS), Maximiliano Pullaro (UCR), Fabián Bastia (UCR) y Gabriel Real (PDP). Todos oficialistas. Además por la oposición Gabriel Chumpitaz (Cambiemos) y Nicolás Mayoraz (Somos Vida y Familia). Fue entonces cuando el justicialista Leandro Busatto puso las objeciones del sector que reclamaba dos lugares. Sumaron objeciones Giustiniani, Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y Amalia Granata (Somos Vida). “Impugnamos la composición de los miembros. Como oficialismo nos sentimos subrepresentados” se quejó Busatto. No obstante, la resolución fue votada por mayoría y después de tres meses, la Legislatura podrá formar el miércoles venidero la Comisión de Acuerdos. El Senado designó en diciembre a sus cuatro miembros.

La falta de conformación de la Comisión de Acuerdos fue uno de los argumentos utilizados por el Frente Progresista para dejar, ayer, sin quórum la Asamblea Legislativa convocada para considerar cinco pliegos. La Asamblea fue nuevamente citada para el jueves venidero y Acuerdos ahora estará en condiciones de emitir dictamen. En tanto, el justicialismo definirá el jueves próximo el octavo integrante que sería Busatto.



Otras dos comisiones especiales completó ayer Diputados: La de Análisis Salarial para el personal del Poder Legislativo que conformarán Pullaro y Luis Rubeo (PJ) más los tres integrantes de la Comisión de Seguimiento de Obras Menores para lo cual fueron avalados Estaban Lenci (PS), Matilde Bruera (PJ) y Juan Cruz Cándido (UCR).



Por otra parte, Diputados resolvió otorgar una preferencia de una semana al proyecto de Rubeo para conformar una comisión sobre la situación de Vicentin, iniciativa que surgió tras la reunión con Claudio Lozano, director del Banco Nación. En cambio votó sobre tablas un pedido de Mayoraz exigiendo a la Corte Suprema de Justicia que resuelva en forma inmediata el planteo de competencia realizado por abogados y cajas de Rosario para que el concurso preventivo de la firma se tramite en los tribunales del sur y no en Reconquista.