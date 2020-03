https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Super Rugby Brumbies venció a Sunwolves y se consolida como líder de la Conferencia Australiana

Brumbies, de Australia, venció este viernes a Sunwolves de Japón, por 47 a 14, en uno de los tres partidos con los cuales comenzó la sexta fecha del torneo Súper Rugby, en la que participan las franquicias más poderosas del hemisferio sur.





Sunwolves fue local en el estadio WIM, en la ciudad australiana de Wollongong, debido a que la Sanzaar, el ente que organiza el certamen, lo resolvió como medida de prevención ante la epidemia de coronavirus.





Los tantos de Brumbies se concretaron con tries de Ryan Lonergan, Tevita Kuridrani, Will Miller, Rob Valenti, Toni Pulu, Salomone Kata y Joe Powell, con seis conversiones de Reesan Pasitoa, mientras que para Sunwolves marcaron tries Efi Maafu y Mike Stolberg, con conversiones de Garth April y Jumpei Ogura.





Brumbies es puntero en la Conferencia Australiana con 18 puntos (5 cotejos), seguido de Rebels 8 (5) y Reds 8 (6), Waratahs 5 (5) y Sunwolves 4 (5).





Por su parte, en la Conferencia neozelandesa ganaron los punteros, Crusaders, ante Reds por 24-20, y Chiefs de visita ante los australianos de Waratahs por 51 a 14.





Chiefs venció en el WIM de Wollongong a segundo turno con tries de Brad Weber (2), Shaun Stevenson, Sean Wainui, Lachlan Boshier, Solomon Alaimalo y Anton Lienert-Brown, con tres conversiones y dos penales de Aaron Cruden y dos conversiones de Kaleb Traik.





Para Waratahs hubo tries de Kurtley Beale y Jack Dempsey con dos conversiónes de Will Harrison.





En el OrangeTheory Stadium de Christchurch, Crusaders llegó al triunfo ante Reds con tries de Joe Moody, George Bridge y Leicester Fainga'Anuku, tres conversiones y un penal de Richie Mo'unga, mientras que el perdedor sumó tries con Feauai-Sautia, Harry Wilson, Taniela Tupou y Henry Speight.





Son punteros en la Conferencia neozelandesa Chiefs y Crusaders con 18 puntos (5), Hurricanes 13 (4) y Blues 13 (5) y Highlanders 5 (4).





Completarán este sábado la fecha: Hurricanes-Blues (3.05 de Argentina), Rebels-Lions (5.15), Sharks-Jaguares (10.05) y Bulls-Highlanders (12-15).





Con información de Télam