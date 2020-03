https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Seguimos lejos”, advirtieron desde Sadop.

Negociaciones salariales Paritaria a cuarto intermedio y ratificaron el paro docente

Este viernes por la mañana se desarrolló un nuevo encuentro de paritaria docente y la reunión pasó a un cuarto intermedio luego que los representantes gremiales conocieran la nueva propuesta. La misma, a grandes rasgos, se elevó a un 10 por ciento de aumento.

En diálogo con los medios, Pedro Bayúgar (Sadop) advirtió que “seguimos lejos”. En la misma sintonía, desde Amsafe consideraron que la oferta “sigue siendo insuficiente”.

Así las cosas, ambas entidades gremiales ratificaron el paro anteriormente lanzado para miércoles 11 y jueves 12 de marzo.

A su turno, la ministra de Educación, Adriana Cantero, consideró: "No hablamos de porcentaje. Hablamos de una mejora importante en la propuesta del salario". En ese sentido, agregó: "No no vamos a desacoplar al acuerdo nacional".

"Aceptamos el cuarto intermedio pero no habrá convocatoria con medidas de fuerza. Cuando eso se resuelva, recién ahí llamaron a una reunión", aclaró la funcionaria provincial.

Al mismo tiempo, a Cantero se le preguntó por un posible descuento a los maestros por los paros y contestó: "No estamos hablando de eso".