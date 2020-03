https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 06.03.2020 - Última actualización - 16:21

Necesidad mata promesa

Ni paz, ni orden, ni posibilidad de responder a las necesidades básicas. Si nos guiamos por declaraciones recientes, nada se podrá hacer sin la ley de Necesidad Pública y todo indica que ésta no saldrá de la Legislatura tal como entró, en forma de mensaje del gobierno provincial pero con el mote de “superpoderes” asignado por la oposición.





Seis meses de transición luego de las elecciones generales que consagraron -sin recuentos ni fisuras- al actual mandatario, y dos meses y medio de gestión parecen no ser suficientes para dar a conocer en detalle un programa de acción que permita poner de pie a la “invencible”, más allá de una ley que no encuentra consensos y que aparece como la expresión de voluntad más concreta en el oficialismo desde el 11 de diciembre.





Hasta ahora, hubo poco más que balances negativos sobre la gestión anterior y prácticamente todas las carteras ministeriales brindaron detalles de lo que habrá que remontar para, finalmente, empezar a gestionar. Muchos balances y un proyecto -El PROYECTO- de ley. Pero todavía falta para poner el sello de “cumplido” a algún compromiso electoral.





Nada se podrá hacer sin la ley y todo se hará con la ley: podría ser una consigna inobjetable pero, por ahora, parece la única promesa. Sólo que las elecciones ya pasaron.