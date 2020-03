https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Expresaron su preocupación ante la falta de respuestas de parte de las autoridades

"Que no queden sólo en discusiones estériles" El Centro Comercial consideró oportuna la convocatoria del Consejo de Seguridad Expresaron su preocupación ante la falta de respuestas de parte de las autoridades.

Conocido el anuncio del intendente Jatón de la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ciudad para el próximo martes a las 10 de la mañana, desde el Centro Comercial expresaron “la preocupación que genera no ver resultados en las medidas implementadas por las autoridades de turno que lleven tranquilidad a los habitantes de esta ciudad” y dijeron que “la ciudadanía no está dispuesta a seguir tolerando esta situación y ha comenzado a movilizarse más asiduamente ante tanta verborragia y pocos resultados concretos”, señala un comunicado de prensa.



“La impunidad de quienes delinquen, ha tenido un incremento proporcional al aumento de la sensación de “desprotección” de la ciudadanía que atónitos, son espectadores de actos deliberados y sin ninguna consecuencia ni prevención a la vista”, dice la voz de los comerciantes, que habla luego de la “impotencia y de hartazgo contenido por quienes habitamos esta ciudad”.



“Desde nuestra Entidad y en forma conjunta con las distintas Cámaras y Asociaciones de calles y avenidas, hemos participado de numerosas acciones llevadas adelante en reclamo al Gobierno por la falta de seguridad pero lamentablemente no hemos tenido los resultados esperados. Los hechos lo demuestran por sí solos dado que no solo no ha mejorado, sino que por el contrario, se ha profundizado el accionar delictivo. Las reuniones de trabajo con autoridades policiales y gubernamentales no tuvieron los resultados que las mismas planificaron y se hace necesario mejorar los controles en nuestra ciudad. Entre ellos y como necesidad básica de la comunidad, se debe mejorar notoriamente, la prevención de este tipo de delitos y eso es tarea de quienes conducen las fuerzas de seguridad”, continúa el comunicado.



“Ante tal situación, expresamos nuestra más profunda preocupación y solicitamos a las autoridades competentes, redoblar esfuerzos para controlar la creciente ola delictiva que afecta a todos los santafesinos. Es vuestra responsabilidad, como autoridades del área, cuidar a la ciudadanía y permitir que la misma viva en un ámbito de paz y bienestar social”.



“Por todo lo expuesto consideramos necesario y oportuno la decisión de llamar a reunión al Consejo de Seguridad de la Ciudad, no sin recalcar que los reclamos y propuestas a plantear tengan su asidero en los ámbitos pertinentes y no queden sólo en discusiones estériles que se sumen a las ya realizadas”, finaliza.