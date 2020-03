https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por seguridad Dictan nueva perimetral para Tablado: no se podrá acercar al padre de Carolina Aló

La Justicia emitió este viernes una nueva orden de restricción perimetral para que Fabián Gerardo Tablado, el femicida que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló, no pueda acercarse a menos de 500 metros del domicilio de Edgargo Aló, padre de la víctima, informaron fuentes judiciales.

La medida fue dictada por la jueza de Familia 2 de Tigre, Silvia Sendra, la misma que ya había impuesto para Tablado una perimetral para que no se acerque a su ex mujer ni a sus hijas y para monitorearlo le colocó una tobillera electrónica, quien además ordenó que el ex convicto realice un curso para “hombres que ejercen conductas violentas en la pareja”.

