Extensa reunión paritaria

Docentes no aceptaron la oferta y ratifican los paros

La nueva propuesta consistía en un aumento del orden del 10 %, aunque no se especificó discriminados de qué manera. Todos advirtieron “una mejora” con respecto a la original, pero para los gremios es “insuficiente”. Ratificaron los paros del miércoles y jueves próximos.

La ministra de Educación, Adriana Cantero, y su par de Gestión Pública, Rubén Michlig, con los números que mostraron a los gremios, y que no se expusieron fuera de la reunión. Crédito: Flavio Raina.

Los gremios docentes santafesinos consideraron insuficiente la nueva propuesta salarial del gobierno, que consiste en alrededor de un 10 % de aumento, y ratificaron las dos jornadas de paro dispuestas para la semana que viene.

La reunión demandó toda la mañana de este viernes y sirvió para acercar a las partes y resolver algunas cuestiones técnicas y pedagógicas, pero no para arribar a un acuerdo salarial, por lo cual se pasó a un cuarto intermedio. Aún así, como los gremios ratificaron las medidas de fuerza, el gobierno retiró la nueva propuesta y recién los volverá a convocar después de que se hayan concretado.



Tanto la ministra de Educación, Adriana Cantero, como los representantes sindicales, subrayaron como una notoria “mejora” la nueva propuesta con respecto a la anterior, si bien para éstos últimos sigue siendo insuficiente.





A la hora de cuantificarla, escasearon las precisiones. Todos hablaron de una suma que circunda el 10 % de aumento, y que sería de algo más de 3 mil pesos para el sueldo testigo -el de un maestro ingresante-, y se ubicaría en un promedio cercano a los 4 mil. Pero en ningún caso hubo puntualizaciones sobre cómo se discrimina ese incremento, y qué parte debe computarse como valor índice, aporte del Fonid y recursos para material pedagógico.



Sin acuerdo



“Creo que tuvimos una buena reunión paritaria, que en principio pudimos cerrar los acuerdos de todas las mesas técnicas que tuvimos con respecto a la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes, y también de los acuerdos pedagógicos”, evaluó Cantero.





“También hemos incorporado en la discusión el tema del boleto educativo, porque a partir del lunes que viene el ministerio de Educación va a empezar a inscribir a los docentes, que van a tener boleto gratuito en sus traslados interurbanos y en la ruralidad, lo cual también es una mejora en el rendimiento del salario”, añadió.



Por otra parte, la ministra aclaró que la propuesta de mejora “la hacemos respetando el marco del acuerdo federal, del cual no nos vamos a desacoplar, como no lo ha hecho ninguna provincia”. Y que, “reconociendo esa mejora, (los gremios) proponen un cuarto intermedio, para poder seguir trabajando sobre estos puntos”.



Ante el requerimiento de mayores precisiones, Cantero explicó que “no hablamos de porcentajes, porque eso mal interpretado por una fórmula técnica es lo que confunde. Estamos hablando de una mejora importante en la propuesta general del salario, nos vamos a mantener en el acuerdo federal y también en las posibilidades reales de la restricción fiscal que tiene la provincia. Pero sí hay algunos temas que podemos seguir conversando”.

No obstante, sí estableció que “la propuesta supera el el 10 % del incremento del salario de bolsillo promedio, según de qué sueldo se trate”, y que eso “supera los 3 mil pesos del salario de bolsillo” inicial.



Cantero ratificó que no habrá otra reunión hasta después de las medidas de fuerza, y admitió que “pensamos que iba a haber un acuerdo”, por lo cual a partir de ahora “vamos a conversar con los otros ministerios, a ver cómo planteamos la propuesta”.





“La propuesta inicial no fue una mala propuesta, fue por tres meses, hay que tener en cuenta esto. La idea es que haya gradualidad en el año”, insistió la funcionaria.

Mejor, pero no suficiente

Por su parte, Pedro Bayúgar (Sadop), cifró en los mismos términos la oferta, y la consideró superadora de la inicial, pero confirmó que “hemos dicho que con esto no alcanza. Y que la postergación de las negociaciones nos lleva a que ratificamos la medida de fuerza de la semana que viene, miércoles y jueves. Con todas las caracteristicas que teniamos acordada”.





“Acordamos seguir trabajando, creemos que la propuesta puede ser merjor, tanto en cantidad como mejora en la calidad, se retocaron las sumas fijas, valor indice y otros valores remunerativos”, añadió Martín Lucero (Sadop-Rosario). No obstante, la propuesta no será trasladada a las bases en asamblea, y se insiste en reclamar una mejora, y sostener las medidas de fuerza.





Desde Amsafe, Sonia Alesso admitió que “en esta reunión se han producido algunos avances. Se han incluido los temas no salariales que reclamamos (concursos pendientes, formación docente, transporte rural y urbano)” y que “ratificamos el paro que ha sido votado por los docentes para el 11 y para el 12, y manifestamos la voluntad de seguir discutiendo y trabajando por una propuesta mejor”. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

