Polémicas frases de Andrés Calamaro sobre los femicidios

El músico analizó en la red las cifras de los femicidios que se registran en el país y los comparó con los asesinatos masculinos, causando indignación y un fuerte cuestionamiento.

En medio de la abrumadora ola de femicidios que se registran a diario en nuestro país, Andrés Calamaro realizó un análisis de las cifras y las comparó con "los asesinatos masculinos", y las críticas no se hicieron esperar.

En las últimas horas, el Registro Nacional de Femicidios, del Observatorio “Ahora que si nos ven”, publicó los datos que indican que ya son 68 las mujeres asesinadas durante el transcurso de 2020. Durante este año, en promedio hubo un femicidio cada 23 horas, donde el %66 de los autores fueron parejas o ex parejas de las víctimas. Al menos 15 de las asesinadas realizaron una denuncia previa y dos de ellas tenían una medida judicial.

"El Salmón" se metió en el tema y causó revuelo con sus comentarios. "La violencia de género, en Argentina, procede de la siguiente manera. Una mujer asesinada por día, seis varones. En un año, el porcentaje de asesinatos masculinos es de un 88% ... Son estadísticas, no opiniones", expresó en su cuenta de Twitter, lo que le valió un fuerte cuestionamiento de miles de usuarios.

Muchos de los comentaristas le explicaban que los femicidios son ataques de hombres a mujeres, solo por su condición de mujer. Luego de leerlos, el músico volvió a expresarse. "Entiendo la 'violencia de género' después de leer chicanas e insultos violentos. Un hombre asesinado por otro hombre no consiste casi en delito. La palabra entra con sangre, me lo explicaron con violencia inaudita", afirmó, despertando aún más enojo entre sus seguidores.

Pero la polémica no quedó ahí. Las críticas continuaron y con ellas, las respuestas del cantautor. "Las nuevas generaciones no entienden nada. Nunca entendieron porque son muy nuevas, están sin estrenar. El 'socialismo del siglo 21' propone visibilizar la violencia de género en occidente capitalista, sin incluir poblaciones marginales ni otros continentes. En nada, el progresismo va a reclamar la potestad de la justicia divina y judicial", sostuvo.

Y continuó: "No se corten en decir qué: la violencia de género es fascista y capitalista. Es lo que nos falta por leer. De muy mal modo, la chicana 'progresista' me convence que, las estadísticas podrían ser manipuladas por el machismo fascista; con insultos me proponen otros posibles porcentajes. Pero la estadística (como la ley) sostienen un razonamiento intelectual". "La secretarías estatales cobran generosos sueldos para adoctrinar a la población fácil de manipular. Los ejemplos los vemos tan a menudo que parece una broma que se toma demasiado en serio", aseguró.

"Todos me repiten el mismo slogan de la 'policía del pensamiento', cada uno le agrega insultos y malos modos. Curiosa estrategia para tener razón (...) Estos no son feministas, ni progresistas, ni les importa la violencia ... son maleducados jactándose de intolerancia y malos modales, inflados como un globo, vacíos de forma y contenido. Con insultos solo demuestran ser infantiles y obcecados. Punto pelota", agregó sobre las respuestas que recibió.

"Las estadísticas se contrastan con las de otros países de America Latina donde los asesinatos alcanzan las setenta personas (asesinadas) por día. Vuelvo a publicar la estadística por si no se entendió la primera vez. En Argentina, que tampoco lidera el ranking latinoamericano, se asesinan siete personas por día (es un promedio, no todos los días son siete). En otros países la cifra es mucho más alta. Entonces, del total de asesinatos por año, el 88% son víctimas de sexo masculino (y mas cosas); mayormente jóvenes, de barriadas marginales de piel 'no blanca'. América morena, favela, mestiza... etcétera. No es una opinión, opino que está muy mal asesinarse".

Luego expuso: "El 'socialismo del siglo 21' quiere instalar la idea del 'asesinato capitalista' para que los tardo progresistas se sumen al magma del delirio. Los operadores (de este sistema perverso) son premiados con ministerios y secretarias, son funcionales al estado opresor. La estadística puede ser inexacta, tampoco importa si son siete asesinados por día exactamente. Es un cálculo o promedio aproximado. En otros países de América la cifra trepa hasta setenta. También es un promedio aproximado. Distinto es en Oriente Islámico donde las mujeres sí son asesinadas por ser mujeres, crímenes avalados por cuestiones religiosas y culturales. Desconozco estadísticas del mundo no occidental pero se al género femenino es muy maltratado, algo que me considero salvaje y trágico. La estadística funciona de la siguiente manera: El 100% de los niños abusados por los clérigos son niños. Que parte de eso no se entiende?".

"'Asesinadas por ser mujeres'... eso puede estar ocurriendo en países del Oriente o el norte de África. En occidente las 'mujeres son asesinadas' por asesinos, lo que vulgarmente conocemos como 'hijos de puta', que tampoco es literal porque desconocemos a las madres", concluyó Calamaro.

Si sufrís violencia de género, comunicate con el 144. Es una lìnea de teléfono gratuita que funciona durante las 24 hs de los 365 días del año en toda la República Argentina.