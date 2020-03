Necesita una victoria para despegar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Crema tendrá este sábado el primero de los dos partidos consecutivos como local y no le queda otra que ir por los seis puntos si aspira a meterse en el Reducido por el segundo ascenso.

Por un triunfo. Walter Otta no confirmó la alineación que recibirá a los mendocinos pero se cree que serán los mismos que vienen de sumar ante Quilmes. Crédito: Gentileza Julián Álvarez.

Juan Carlos Scalzo



El conjunto rafaelino muestra un andar oscilante en el torneo, no ha cumplido con las expectativas que despertó su armado y, a esta altura, está en duda si podrá levantar y alcanzar el nivel de regularidad y competitividad que demanda la pelea por el retorno a la máxima categoría.

Hasta el momento, las aspiraciones se mantienen en función de la cosecha lograda en barrio Alberdi (17 sobre 27 puntos disputados, el 63%) y a eso se aferra el conjunto dirigido por Walter Otta para mantener viva la esperanza porque la campaña fuera de casa es de descenso, con solo 8 unidades sobre 30 jugadas, un 26,67 %. Por ello, y más que nunca, será clave mantener esa fuerte localía y hacerla valer en los dos compromisos que vienen, para que sean el punto de inflexión para una remontada. De todas maneras, deberá mejorar mucho en su juego porque está claro que si es por lo mostrado hasta aquí tiene más posibilidades de retroceder que de avanzar en las posiciones.

En cuanto al equipo que pondrá Otta este sábado para enfrentar al Lobo mendocino, todavía no está confirmado, pero todo indica que mantendrá a los mismos que estuvieron de movida ante Quilmes, en la fecha pasada. Igualmente, en la práctica de la víspera, el DT albiceleste paró un once con varios cambios con la intención de probar alguna variante táctica. La duda pasa por la última línea porque hay optimismo por la recuperación del lateral izquierdo Ignacio Liporace, quien viene trabajando de manera diferenciada por una contractura. En caso de no llegar, Maximiliano Paredes podría pasar de marcar punta derecha a la opuesta y su lugar ser ocupado por Lucas Blondel, que viene haciendo la banda diestra. En la “cueva”, se mantendrán Alexis Niz y Franco Racca.

En alza

Luego de la caída (por la mínima, en la visita a Defensores de Belgrano) en el arranque de este semestre, los dirigidos por Diego Pozo sumaron 7 unidades en los tres partidos siguientes y silenciosamente se van arrimando a la lucha por un lugar en el Reducido

El técnico quedó muy conforme con el rendimiento del equipo en la victoria (3 a 1) conseguida en Mendoza frente a Villa Dálmine y no tenía bajas para el choque ante los rafaelinos, pero cuando todo hacía prever que repetiría la formación, sorpresivamente decidió un cambio: saldrá el defensor Leandro Aguirre e ingresará el delantero Santiago González. Para reemplazar al lateral izquierdo bajará al volante Lucas Carrizo, mientras que Cristian Llama se retrasará al mediocampo.

FORMACIONES

Atl. de Rafaela: Fernández; Paredes o Blondel, Niz, Racca, Liporace o Paredes; Blondel o Copetti, Reinaldo Alderete, Emiliano Romero, Junior Mendieta; Leonardo Acosta e Ijiel Protti. DT.: Walter Otta.

Gimnasia (M): Tomás Marchiori; Alejandro Molina, Renzo Vera, Diego Mondino y Carrizo; Gonzalo Berterame, Iván Ramírez, Santiago López y Llama; González y Ramón Lentini. DT.: Diego Pozo.



Estadio: Monumental de Rafaela.



Árbitro: Lucas Novelli.



Hora: 19.