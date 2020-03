https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Puede haber un campeón o un partido de desempate

River y Boca se miran de reojo

Marcelo Gallardo no se ha recuperado del todo de las anginas que le impidieron ir a Ecuador, pero esperaba viajar hoy a Tucumán para visitar a Atlético con el objetivo de lograr el título de la Superliga por primera vez. En tanto, Miguel Ángel Russo no confirmó el equipo xeneize que para ser campeón deberá vencer a Gimnasia y esperar que River no le gane a los tucumanos.

¿Estará Ok? Hasta ayer, Gallardo continuaba con los síntomas de la angina que no lo dejó ir a Ecuador, pero el DT de River cree que podrá viajar hoy a Tucumán con el plantel. Crédito: Télam.



Marcelo Gallardo no se recuperó de las anginas que le impidieron estar en Ecuador y tampoco participó del entrenamiento de ayer a última hora, en el Monumental, en el que River comenzó a preparar el partido del próximo sábado en Tucumán, ante Atlético, que puede consagrarlo campeón de la Superliga. River viajaba hoy a Tucumán y se espera que Gallardo pueda partir con la delegación, ya que continúa en reposo con un cuadro de angina con fiebre. El plantel millonario retornó ayer por la mañana de Quito, donde el miércoles por la noche, con un equipo con suplentes, fue goleado 3-0 por la Liga Deportiva Universitaria en su debut en la presente edición de la Copa Libertadores. El cuerpo técnico riverplatense espera la recuperación del chileno Paulo Díaz, que viene con una recarga muscular, para tener el plantel completo de cara al partido de mañana ante Atlético Tucumán desde las 21 en la última fecha del torneo. La idea del “Muñeco” Gallardo es sostener el equipo habitual y el sistema que viene utilizando y por eso a Ecuador sólo viajaron dos titulares: el paraguayo Robert Rojas, que jugó los 90 minutos, y Gonzalo Montiel, que no ingresó desde el banco de suplentes. En el Brigadier. Para recibir a Gimnasia, Russo haría un cambio con respecto al equipo que goleó a Colón: Zambrano por Izquierdoz en la zaga central.Foto: Pablo Aguirre Si bien recién hoy antes del viaje se podrá conocer algo del equipo, se estima que los 11 serían: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez y Milton Casco; Nicolás De la Cruz e Ignacio Fernández; Rafael Borré y Matías Suárez. Si se da este equipo, sólo tendría un cambio en relación al que empató 1-1 con Defensa y Justicia la semana pasada, el regreso de Borré tras cumplir la fecha de suspensión en lugar de Scocco, que fue titular la semana pasada por primera vez en el torneo. Otra posibilidad es que el equipo regrese a la línea de “4” con el ingreso en la zona media del colombiano Juan Fernando Quintero, que no viajó a Ecuador, saliendo alguno de los zagueros centrales y volviendo al sistema táctico del año pasado que fue un 4-1-3-2. River se enfrenta a Atlético Tucumán de visitante con la ventaja de un punto sobre Boca, que recibe a Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo tanto con un triunfo se asegurará el primer título de la era Gallardo en los torneo locales donde nunca pudo llegar a la fecha final con chances reales de dar la vuelta. Boca y Maradona El director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, remarcó ayer que más allá del “merecido” homenaje a Diego Maradona, ídolo “Xeneize” y entrenador de Gimnasia y Esgrima, el equipo y la gente “saben” que en el partido ante el “Lobo” está en juego el título de la Superliga. “Boca sabe que se juega el campeonato y la gente también. Más allá de lo que es Maradona y el merecido reconocimiento, estará en nosotros sustraernos”, manifestó Russo en la previa del duelo de mañana ante el conjunto platense por la última fecha del torneo local. Boca necesita derrotar a Gimnasia en un partido que tendrá el componente emocional por la presencia de uno de los máximos ídolos del club en el banco de suplentes visitante. “Diego es un ídolo de Boca y merece el mayor de los respetos”, agregó Russo en la conferencia de prensa que brindó ayer por la mañana en el predio del club en Ezeiza. A dos días de la definición del campeonato, Russo elogió a su plantel por haber captado rápidamente la nueva idea y llegar hasta la última fecha “con posibilidades” de conquistar el título. “Boca buscó esta definición. Llegamos hasta el final con la misma idea y no cambiamos el concepto. Si llegamos hasta acá es por lo que hicimos”, subrayó el DT, quien si bien no confirmó el equipo se refirió al defensor peruano Carlos Zambrano, quien reemplazará al suspendido Carlos Izquierdoz en lo que será la única variante con respecto al triunfo sobre Colón (4-0) en Santa Fe. El equipo formará con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio, Guillermo Fernández y Sebastián Villa; Carlos Tevez y Franco Soldano. “Carlos se adaptó perfectamente. Tiene experiencia, es fuerte en el juego aéreo y tiene buena salida”, destacó el entrenador campeón de la Copa Libertadores 2007. Premiación El campeón de la Superliga Argentina de Fútbol, River Plate o Boca Juniors, recibirá el trofeo en su primera fecha como local en la próxima Copa de la Superliga, informó hoy la organización. “Si hubiese un desempate -agregaron-, la misma se realizará al finalizar el encuentro definitorio”. La única opción de que exista un partido desempate es que River pierda mañana ante Atlético Tucumán y que Boca Juniors iguale en la Bombonera ante Gimnasia y Esgrima La Plata. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

