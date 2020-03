https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 06.03.2020 - Última actualización - 17:17

17:15

Comentarios al Buzón de El Litoral Llegan Cartas

Declaración de guerra a los empresarios

Roberto R. Sánchez

En el foro que organizó el C.I.C y P, el presidente, con su habitual tono monocorde, exaltado a la hora de las amonestaciones y amenazas, demostró un desconocimiento de lo difícil que es ser empresario en la Argentina. Muchas de las medidas que se adjudica son propias de situaciones de mercado oferta y demanda, como el combustible -el petróleo bajó su precio, y por ende los derivados-, pero los costes indirectos siguen subiendo por la presión recaudatoria, por ejemplo, con el último aumento del ITC. Sería interesante que muchos políticos que toman decisiones en detrimento de la actividad privada-principal motor de la economía- tengan una impronta empresarial, claro que para eso es necesario trabajar por generaciones y poner en riesgo el capital, cuando no la vida misma. Daniel Arroyo también aportó con señas manuales y gestos cómo es la distribución y períodos de la consolidación de la pobreza, y los recursos para paliar la misma de trabajo, ni mu. De las decenas de empresas en situación de riesgo crediticio y algunas al borde de la convocatoria no se toca el tema. Mientras tanto la voracidad impositiva, retenciones y márgenes solidarios van directamente a sostener un segmento parasitario de la sociedad cada vez más numeroso y demandante.



Precios

Juan R. Bell



Bien por el presidente. ¿Qué es eso de que los fabricantes/comerciantes, se abusen en los precios de sus productos? De ahora en más, los precios los fijaremos nosotros. ¿Quiénes? Crearemos Entes de Control y así pondremos en “bolsa” a todos los “vivos” de fabricantes y comerciantes que se abusan de los necesitados. ¡Basta! Tiene razón Sr. presidente, pero, y siempre los hay...



Cuando el Estado paternalista se ha metido, “siempre ha metido la pata” en el hormiguero. Ha fijado precios y con eso se ha mantenido el costo de vida a niveles normales. ¿Qué hicieron los fabricantes/comerciantes? Se ajustaron ya que o hacían lo que Ud. y otros muchos dijeron o los aguillotinaban. O ¿no recuerda el Agio y la Especulación? Sí Sr. presidente. Pondremos en vigencia los precios que Ud. quiere, (pero le bajamos la calidad y tamaño). Solo recordemos cuando nuestros padres comentaban en voz baja, que el lechero le ponía agua a la leche. Pero la leche venía en envases de vidrio y con mi hermana nos peleábamos, por quien llegaba primero a las botellas, por el tapón de crema. Hoy la crema se paga a precios de oro dólar yens euros rublos - etc. y la leche, envasada en bolsas plásticas, donde no vemos lo que viene dentro y lo mismo con todos los derivados de los lácteos. Para mostrar mi poder adquisitivo, pido en el restaurante, “trapo viejo‘ (?) (dulce y queso). Los Entes, no son más que entes reales. El del gas y otros muestran ciertas leyes, que, denunciados, prueban que no son, pero son. Hay pruebas escritas. Recordemos los 120 mts. de papel higiénico, las medias lunas, que se han vuelto del tamaño de un cuarto creciente. Y en todo lo mismo. Se fijan precios, se baja la calidad y el tamaño. ¿Cambiamos? ¡No! Ajustemos la brutalidad de impuestos. ¡Este tipo está loco!