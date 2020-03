Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 06.03.2020

¿Y el control municipal?

BLAS DUARTE

“Primero me quiero referir al estacionamiento medido, nadie controla nada, y segundo, a la banda de motos, de motonetas con dos mayores y dos menores, los cuatro sin casco, sin patente con luces delanteras y no traseras. Las motos fuera de regla han copado la ciudad de Santa Fe. Se ha relajado totalmente el control vehicular, ya no hay más operativo, sin casco, sin patente, sin luces... ¿En qué quedo aquello de que las estaciones de servicio solo podían cargar nafta a quienes tengan casco?”.



Controles en el interior

RUBÉN RODRÍGUEZ

“Este mensaje es para el gobernador Perotti. Voy a describir otra muestra de la ineficiencia policial. Nare es una población del departamento San Justo donde confluyen los riachos Saladillo dulce y Saladillo amargo, que atraviesan Paiva, Constituyentes, Monte Vera, llegando a la Setúbal. El tráfico de fauna y flora es incesante, desarrollándose las 24 horas del día. Y no se trata solo de fauna y flora, ahí es donde agarraron a la avioneta con droga con ramificaciones policial, hace unos pocos días. Sr. Gobernador: a los operativos no hay que hacerlos en las rutas asfaltadas, manden efectivos a las rutas interiores, a los caminos de tierra... ¡ahí está la cosa! El ministro Sain, en lugar de ir a Buenos Aires a pasar un fin de semana ¿por qué no se instala en la confluencia de los caminos de tierra de las localidades mencionadas? Y que Prefectura con un bote con un motor chico recorra los riachos”.



Un plan de arbolado

UN LECTOR

“Me comunico para felicitar al Sr. Corral por lo que prometió y cumplió. Prometió diez mil árboles para toda la ciudad en cuatro años, diez mil más diez mil menos, pero se respetaron los espacios arbóreos. También se respetaron las veredas con cableado, ya que allí se ponían arboles de menor tamaño y en las veredas que no había cableado se ponían de mayor tamaño. Se forestaron plazas, paseos y los accesos a la ciudad. Que hayan crecido y que los hayan cuidado, eso depende de cada ciudadano. Espero que la gestión Jatón le de más importancia a los trabajos de Espacios Verdes. Va a comenzar la época del otoño, la época de plantación de especies arbóreas y no hay ni siquiera un plancito para desarrollar en la ciudad. Es fundamental un plan para plantar árboles en una ciudad donde la térmica llega a más de 50º “.



Que se pongan a trabajar

BLAS GÓMEZ

“Espero que la municipalidad arranque con sus trabajos. Por ahora no hay bacheo, no hay reposición de luminarias, no se combate el dengue, no se combaten los roedores, se han paralizado los remates de motos, la compactación de vehículos, los operativos de tránsito... La pregunta es: ¿la oposición existe? ¿Dónde están los concejales del Justicialismo santafesino que no se los ve en ningún lado y menos en la calle, en la barriada con la muchachada, con la gente, con los que pagamos impuestos, con los que sufrimos? Espero que todos se pongan a trabajar”.