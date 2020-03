Las cuentas no están claras en el Concejo Municipal

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Una auditoría externa, realizada por una consultora privada, y contratada a tal efecto por el Cuerpo, verificó serias deficiencias administrativas en los movimientos contables y de dinero durante el año 2018, período en el que la presidencia estuvo en manos de Cambiemos.

Juan Carlos Scalzo | region@ellitoral.com

El informe, revela que “el 30% de los comprobantes que emite el Concejo para sus trámites rutinarios y sus movimientos de fondos no está respaldado por firma alguna que autorice la erogación; el 40% de las operaciones no cuentan con recibos del proveedor y el 15% de los gastos no tienen órdenes de compra”. Además, se cuestiona el desorden en el pago de viáticos; la emisión insegura de cheques y otras graves deficiencias.

La verificación contable fue encargada a la consultora VM Soluciones Contables, empresa que entregó los resultados en Presidencia el 23 de octubre pasado, pero recién en estos días comenzaron a circular por los distintos bloques partidarios. Igualmente, algunos datos, aunque fragmentados y parciales, fueron publicados, tiempo después en la página web del Concejo, aunque por estos días se “filtró” su contenido detallado y completo y la política local entró en ebullición.

Vale recordar que durante el ejercicio auditado (2018), el macrista Raúl Bonino, estuvo a cargo de la Presidencia (lo hizo durante los períodos 2017/18 y 2018/19), función que desempeñó hasta el pasado 10 de diciembre, cuando le entregó el mando al concejal Germán Bottero, también de Juntos por el Cambio y pasó a ocupar una banca.

Luego que la auditoría tomó estado público, el oficialismo (PJ con solo tres concejales) reaccionó rápido y presentó un proyecto de resolución para que la Presidencia responda y brinde las explicaciones acerca del informe, mientras que desde la mayoría opositora (UCR-PRO, con 6 ediles a los que se suma el bloque unipersonal del PDP, en el Frente Progresista) rechazaron la postura del peronismo, sosteniendo que los errores en los procedimientos contables no eran propios de una administración reciente, sino que se venían trayendo de administraciones anteriores, que estuvieron en manos Justicialistas.

Más allá de estos cruces, la sospecha y las miradas apuntan al Concejo, organismo que no goza precisamente de una buena imagen entre los ciudadanos, y nuevamente se pone en el ojo de la tormenta por no tener los “números” claros y a la vista respecto de la administración de los fondos que dispone, el destino que le da y su registro contable. Desde hace mucho, teniendo en cuenta los avances que se registran en materia de transparencia de gestión, que se espera que la instancia legislativa rafaelina “muestre” sus cuentas, pero no lo ha hecho y se desconocen totalmente sus ejecuciones presupuestarias, el dinero que le transfiere el Ejecutivo para sus gastos de funcionamiento, como también las erogaciones en insumos y servicios, entre otros items.

Las irregularidades

Entre las situaciones llamativas detectadas por la auditoría se mencionan que: “se hallaron órdenes de compra donde la persona que solicita el gasto es la misma que autoriza, manifestándose una clara incompatibilidad”, “se encontraron firmas sin sellos ni aclaraciones, lo que torna imposible corroborar la veracidad de las mismas”, se encontraron “problemas de correlatividad en fechas de órdenes de compra y de pago”, se observó “el retiro informal de cheques y recibos de pago a proveedores; falta de registro de proveedores actualizada; autorizados a retirar cobros y retiros sin recibos oficiales”; y “falta de doble autorización para transferencias bancarias: se utiliza un sistema de generación y autorización por diferentes personas”.

A su vez, el trabajo alerta sobre el “mal uso de cajas chicas, al agrupar diferentes partidas en un mismo asiento. Las cajas chicas son utilizadas para gastos de menor cuantía, pero al mezclar diferentes grupos de gastos, se distorsionan las partidas presupuestarias, como así también el análisis general del organismo”.

En otro apartado que llamó mucho la atención, los auditores alertaron sobre “la falta de criterio en la utilización de viáticos: ciertos ediles presentan comprobantes para rendir sus gastos, otros utilizan un valor fijo por km. y otros, ambos criterios”.

