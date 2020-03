https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 06.03.2020

19:36

Tenía 81 años Falleció el célebre pianista de jazz Alfred "McCoy" Tyner

A los 81 años falleció el pianista de jazz Alfred ‘McCoy’ Tyner, quien se hizo conocido por formar parte de la banda de John Coltrane. El músico, además, desarrolló una carrera solista y participó en proyectos llevados adelante por figuras como Sonny Rollins y Stanley Clarke.

Tyner nació en Filadelfia en 1938, comenzó a tocar a la edad de 13 años y formó parte de diversas agrupaciones hasta llegar a la banda de Coltrane. Uno de los principales referentes durante sus inicios fue Bud Powell, un destacado pianista de bebop que, además, era su vecino en Filadelfia. Tyner se presentó por primera vez en público junto a Benny Golson, en el rol de primer pianista del Jazztet de Golson y Art Farmer. Fue después de esa experiencia que se unió a la formación de John Coltrane, quien ya lo conocía y había incluido su composición “The Believer” en una grabación de 1958.

Con Tyner al piano, Coltrane en saxo tenor, Jimmy Garrison en bajo y Elvin Jones en batería, el legendario cuarteto realizó conciertos prácticamente sin interrupciones entre 1961 y 1965, además de registrar una serie de álbumes clásicos para el sello Impulse! (Live at the Village Vanguard, Ballads, Live at Birdland, Crescent, A Love Supreme y The John Coltrane Quartet Plays). Después de abandonar la banda de Coltrane, grabó álbumes solistas para los sellos Blue Note Records y Milestone, donde también editó algunas composiciones junto al flautista Hubert Laws, el baterista Billy Cobham y una orquesta de cuerdas.

Desde la cuenta oficial del músico se agradeció en nombre de la familia y se informó: “Con gran pesar, anunciamos el fallecimiento de la leyenda del jazz, Alfred ‘McCoy’ Tyner. McCoy fue un músico inspirado que dedicó la vida a su arte, su familia y su espiritualidad. La música y el legado de McCoy Tyner seguirán inspirando a los fans y al futuro talento para las generaciones venideras”.