Alerta sanitaria

Recomiendan llamar al 107 ante síntomas de coronavirus y no concurrir a las guardias

El ministro de salud porteño pidió que las personas que tengan sospechas de portar el virus llamen al SAME y no asistan a las guardias de los hospitales.



Crédito: Imagen ilustrativa

Solo con carácter preventivo, el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires emitió un comunicado en el que solicitó a la población comunicarse al 107 en caso de tener sospechas ligadas al coronavirus. Esto es: fiebre con un cuadro de tos, dolor de garganta, falta de aire o dificultad para respirar. El objetivo central de llamar al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) es evitar acudir a las guardias de los hospitales, ya que una de las características de la enfermedad es la facilidad con la que puede propagarse. La agenda feminista, con la perspectiva de género de Mariana Iglesias. Aún quienes tengan síntomas y tengan un nexo epidemiológico (contacto con enfermo o hayan viajado al país con circulación de virus) deben llamar al 107, ahí les harán un cuestionario para clarificar si es sospechoso o no. El cuestionario se lo hace la central de epidemiología de la ciudad dispuesta para estos casos. Ante un caso sospechoso, se le indicarán al paciente los pasos a seguir y se le pedirá que no se muevan de su domicilio para estar en aislamiento. Como el efecto mediático de las cifras mundiales de contagio y muertes vienen repercutiendo en cierta paranoia y preocupación, conviene atender a las claves del comportamiento de la enfermedad y sus síntomas. De hecho, fuentes porteñas aseguraron que en las últimas 24 horas ya recibieron 2217 llamados al 107, pero de esos solo 20 fueron casos con síntomas. "Algunos se descartaron y otros se siguieron con epidemiólogos, pero hasta el momento no hay casos en estudio de laboratorio”, confirmaron. Tenés que leer Ginés sobre el coronavirus: "No se analiza intervenir en espectáculos deportivos o escuelas" "Quienes presenten síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, o problemas respiratorios deben comunicarse al 107 y allí serán contenidos, analizada la situación y se evaluará el camino a seguir", tranquilizaron desde la Ciudad. Agregaron que "también se verificará si la persona viajó a las zonas de riesgo durante los últimos 14 días y si estuvo en contacto con alguna persona que ya ha sido catalogada como caso sospechoso o diagnosticado con infección por coronavirus”. Por lo pronto, conviene recordar que el contagio de coronavirus se puede dar por dos vías: las gotas de saliva que expulsa el paciente enfermo al toser y estornudar. Esas gotas pueden "llegar hasta dos metros de distancia del enfermo”, aseguraron desde la cartera porteña de Salud, aunque la OMS ​indicó que el resguardo de un metro sería suficiente. En cualquier caso, es central que quienes tengan fiebre y síntomas gripales estornuden y tosan sobre el pliegue del codo, no concurran a espacios cerrados donde pueda haber mucha gente y eviten ir a trabajar en esos días. El segundo modo de contagio es por contacto con la mano de superficies contaminadas con el virus. Así, desde Salud indicaron “lavarse frecuentemente las manos con alcohol en gel o agua y jabón, lavar las superficies de contacto frecuente como celulares, barandas, mesadas y picaportes con agua y lavandina diluida y acostumbrarse a no tocarse la cara con la palma de las manos”. Porque, explicaron, “el virus va de la palma a los ojos, nariz y boca. Ese camino hay que interrumpirlo con voluntad y atención”. En cuanto a las manos, varios expertos en infectología que dialogaron en los últimos días con Clarín aclararon que el lavado de manos con agua y jabón supera los efectos del alcohol en gel, que no en todas sus presentaciones contiene 60% de alcohol y, además, no limpia realmente la suciedad. Además, explicaron, cada lavado de manos debería durar no menos de 20 segundos.

