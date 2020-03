Procesados por uso de la AFIP para desprestigiar a Elisa Carrió

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La Cámara Federal porteña comvalidó la calificación de “abuso de autoridad” a Fabián de Risio. “Utilizó información amparada por el secreto fiscal con fines espurios”.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento por supuesto “abuso de autoridad” contra un ex funcionario de la AFIP acusado de utilizar a esa institución para desprestigiar a la dirigente política Elisa Carrió en el año 2013, durante una campaña electoral.



Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia confirmaron el procesamiento de Fabián Di Risio, quien entonces se desempeñaba como Subdirector General de Operaciones Impositivas Metropolitanas de la AFIP a la época de los hechos, bajo la gestión kirchnerista, informaron fuentes judiciales.



De acuerdo a la investigación judicial, en el año 2013 se “utilizó información amparada por el secreto fiscal con fines espurios ajenos a la misión del organismo recaudador”, en días en los que estaban por desarrollarse las alecciones legislativas.



La maniobra investigada habría consistido en la promoción del allanamiento a una vivienda de Carrió ubicada en Exaltación de la Cruz (Provincia de Buenos Aires), luego de que la revista Veintitrés publicara una nota titulada “La nueva casa de Lilita” que echaba un manto de dudas sobre la compra del terreno y la construcción del inmueble.



Los Camaristas tuvieron por corroborado que, tal como había indicado el juez de la causa Daniel Rafecas, “en el caso, existió un uso abusivo de las facultades otorgadas a la AFIP para desarrollar actividades con el fin de incentivar y motivar una campaña de desprestigio contra la legisladora Elisa M. Carrió”.



En la causa se tomó testimonio a un agente de planta permanente que relató que cuando llegaron al lugar del allanamiento ya había cámaras de televisión y que luego se difundió periodísticamente que el resultado del mismo había sido positivo cuando en realidad había dado negativo.



“Todo eso no hizo más que confirmarme que este caso se había ‘montado’ para que se hablara mal de Carrió. Yo en este caso me sentí usada, como que era parte de un circo que se había montado”, relató la testigo.



En la causa ya estaban procesados los hombres que ocupaban cargos jerárquicos en AFIP en 2013: Roberto Mazal (jefe de la División Jurídica de la regional centro), Fidel O. Chiapperi (Jefe de la de la Dirección de esa y Germán Bravo (Jefe Interino de la Sección Penal Tributaria de la Dirección en cuestión). Con la confirmación del procesamiento de Di Risio la causa queda más cerca de pasar a la instancia de juicio oral y público.



Michetti denunciada



La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, denunció a Gabriela Michetti, por defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles. La ex vicepresidenta fue acusada de pagar más de $ 180 millones por obras inconclusas de una licitación cuestionada.

Peñafort sospecha concentración de contratos para una firma que no estaba registrada como proveedora del Senado. Dice además que los precios determinados por la Administración para la apertura a licitación de las obras en cuestión “no encuentran justificación fehaciente”.



En la denuncia se afirma que “se han verificado otorgamientos excepcionales de anticipos de obra por fuera de la normativa, sin motivación alguna. Dichos anticipos no sólo no se encuentran habilitados normativamente, sino que una vez otorgados, no fueron descontados conforme los avances de obra certificados ante la administración, la que continuó efectivizando pagos por sobre los adelantos irregulares otorgados de manera excepcional e injustificada”.