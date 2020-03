https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los médicos de Unión y los cuidados en todos los niveles "Una ley debería obligar a proteger la salud"

Se dice que “el ejercicio es salud”, habría que agregarle “si se realiza en forma adecuada”. En nuestro medio es frecuente encontrar personas que realizan ejercicio con el objetivo de mejorar la salud, pero el tipo y la forma no les produce ningún beneficio, y por el contrario muchas veces va en contra de su salud. Hay quienes practican un deporte y no tienen las condiciones físicas mínimas y adecuadas para el mismo. “Hemos encontrado pacientes con todos los factores de riesgo para hacer una muerte súbita durante la actividad física y no tenían ni idea del riesgo en que estaban. Saber cómo está la máquina, es decir nuestro cuerpo, es fundamental antes de iniciar cualquier práctica deportiva. Por eso, antes de iniciar cada año o cuando estamos próximos a reiniciar nuestra actividad, es bueno realizar un chequeo”, cuentan los doctores Santiago y Juan Manuel Calvo, y Eduardo Wagner, quienes son los responsables del Departamento Médico de Unión y llevan adelante un método llamado EMDE.



“Todo deportista niño, joven, adulto, amateur o profesional, deberá someterse a una valoración médico-deportiva lo cual dará una información muy valiosa de su estado de salud. Y las autoridades deberían promover, con la legislación, la obligatoriedad de revisiones sanitarias al iniciarse en el ejercicio físico o recuperar la actividad tras una temporada”, comentan los médicos rojiblancos.



“La muerte súbita del deportista es un acontecimiento de enorme transcendencia que requiere el esfuerzo de la medicina para reducir su incidencia. El objetivo principal de la revisión sería poner en evidencia cualquier enfermedad que pudiera constituir un riesgo vital para el deportista. Los reconocimientos médico-deportivos pre-participación son el mejor método para identificar dichas patologías potencialmente letales. Nosotros lo hacemos en el club”, señalan.



“La actividad física intensa es la responsable en gran medida de las arritmias malignas que llevan a la muerte. Hay que pensar que, en estas enfermedades, la primera consecuencia puede ser la muerte súbita, sin ningún síntoma previo. La responsabilidad debe ser de uno mismo, como persona”, cuentan los médicos rojiblancos. Y respecto al fútbol profesional, dicen: “A nivel de aparato locomotor, las más frecuentes son las lesiones musculares, y las más importantes suelen ser lesiones en tobillo o rodilla, destacando los problemas con el ligamento cruzado anterior de la rodilla. A nivel cardiológico, son muy frecuentes los bloqueos de rama o los soplos funcionales ya que el corazón sufre unas adaptaciones fisiológicas al esfuerzo que no se observan en la mayoría del resto de la población y que pueden parecer patológicas pero, son adaptaciones funcionales”.



La pregunta es: ¿qué falla cuando ocurre una muerte súbita?: “Siempre queda la sensación de que es necesaria una mejora en todos los ámbitos. Incluso efectuando todas las pruebas recomendadas,existe un porcentaje de patologías que pueden pasar inadvertidas y en última instancia causar la muerte. Es muy duro para la población afrontar la muerte de un deportista joven, puesto que ellos representan la imagen de la salud. La parte positiva de estas desgracias es que las autoridades pueden generar leyes en pro de la protección de la salud de forma obligatoria”.