Seguirá presa la pareja acusada de descuartizar a una jubilada

La Justicia de Rosario dictó este viernes la prisión preventiva a una pareja acusada de haber descuartizado a una mujer de 73 años para quedarse con su casa y cuyos restos aparecieron en un arroyo de esa ciudad, informaron fuentes judiciales.



Se trata de Marcelo Alberto F. (53) y Josefa Richarte C. (57), quienes fueron imputados como coautores del “homicidio agravado por codicia” de María Isabel Ruglio (73), que según la acusación de la Fiscalía “fue perpetrado con el fin de quedarse con la propiedad que la mujer les prestaba para vivir”.



El Juez de Primera Instancia, Florentino Malaponte, dictó en el Centro de Justicia Penal de Rosario la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley (dos años) para ambos acusados.



“Es una locura pensar que nosotros podemos llegar a hacer eso por una casa. No somos tan ambiciosos”, declaró Josefa durante la audiencia y agregó: “Tenemos un departamento y, además, no soy tonta. Sé que de esta manera no íbamos a tener la casa”.



En tanto, el abogado defensor Francisco Broglia aseguró que sus clientes “no fueron echados de la casa porque tenían una muy buena relación con María” y señaló que “la calificación legal de la fiscalía era propia de un relato de una serie de Netflix”.



Los restos de la mujer asesinada fueron hallados entre el 10 y 11 de febrero último, repartidos en bolsas, en el arroyo El Saladillo de Rosario.

El fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Adrián Spelta, le imputó a la pareja los hechos ocurridos el jueves 6 de febrero, cerca de la medianoche, en el domicilio ubicado en Uriburu 522, de la zona sur de Rosario.



Según acreditó el funcionario judicial, la pareja mató a Ruglio “desmembrándola en siete partes (siendo estas su cabeza, sus brazos, sus piernas y el torso en dos partes), utilizando elementos cortantes para luego colocar cada una de ellas en forma separada en bolsas de nylon negras y arrojarlas al arroyo Saladillo a la altura del Parque Regional Sur”.



“El desmembramiento pudo haber sido realizado en una pileta de cuatro metros ubicada en el patio trasero de la vivienda, que se encontraba en desuso y que dio positivo ante los análisis de sangre y restos de fluidos humanos”, indicó.



Según los testimonios expuestos en la audiencia imputativa, el matrimonio se encontraba viviendo circunstancialmente en la parte delantera de la propiedad de la víctima sin pagar alquiler, a cambio de cuidarla y acompañarla.



En esa línea, Spelta señaló que “existía un compromiso de palabra entre ellos que implicaba la posibilidad de que María les vendiera a bajo costo esa casa cuando el matrimonio vendieran un departamento y recibiera un dinero por una indemnización”.



“Según lo que cuentan los vecinos, María había decidido no venderles la propiedad y entendemos que esta negativa y el intento de expulsarlos de la vivienda pudo ser el móvil del homicidio”, concluyó el fiscal.