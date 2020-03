Satisfactorio debut de Ceibos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 07.03.2020

16:43

Con una solvente producción colectiva e individual, la franquicia argentina derrotó categóricamente a Olimpia de Paraguay en Villa Warcalde.

Como era dable esperar, Ceibos se encargó de que su presentación en la Superliga Americana de Rugby sea lo adecuadamente convincente y batió a Olimpia Lions de Paraguay por 48 a 8, tras prevalecer en el contenido general del encuentro disputado anoche en las instalaciones que Tala Rugby Club posee en Villa Warcalde.



Como todo debut en una competición (y más aún, internacional), los minutos iniciales reflejaron algunas imprecisiones propias de la falta de cohesión, hasta que el arribo de la primera conquista argentina comenzó a direccionar las acciones hacia una senda que se mantuvo durante el grueso del desarrollo de la etapa inicial,que se cerró 21 a 3 en favor de la franquicia argentina.



En el complemento se mantuvieron las características del juego, pero con un creciente predominio de los conducidos por Juan Ignacio Fernández Lobbe, quienes mantuvieron el control de las diferentes facetas del juego. En concreto, fue un presentación más que satisfactoria, que abre las puertas de una senda que sin lugar a dudas puede representar una posibilidad más de evolución para un grupo importante de jugadores argentinos, que en su gran mayoría, poseen dotes como para pensar en una proyección hacia estamentos más importantes.



Ceibos 48 - Olimpia 8

Cancha: principal de Tala RC.

Ceibos: Federico Wegrzyn, José Luis González y Juan Pablo Zeiss; Franco Molina y Rodrigo Fernández Criado; Lautaro Bavaro, Santiago Ruiz y Santiago Montagner; Gonzalo García y Martín Elías; Facundo Cordero, Lucas Mensa (capitán), Tomás Cubilla, Martín Cancelliere y Juan Bautista Daireaux.

Suplentes: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Francisco Minervino, Santiago Portillo, Conrado Roura, Ignacio Inchauspe, Tomás Albornoz y Facundo Ferrario.

Head Coach: Ignacio Fernández Lobbe.

Olimpia: Liam Hendricks, Axel Zapata y Facundo Pomponio; Federico Gutiérrez y Brandon Valentyn; Muharua Katjijeko, Enzo Ocampo y Nicolás Proto; Facundo Munilla y Máximo Ledesma; Manuel Montero, Gabriel Ascárate (capitán), Santiago Resino, Napolioni Nalaga y Grant Hermanus.

Suplentes: Juan Ávila, Facundo Maina, Enrique Quinteros, Mathew Matich, Ariel Núñez, Damián Stevens, Sebastián Urbieta y Renato Cardona.

Head Coach: Raúl Pérez.

Primer tiempo: tries de Cubilla y Daireaux; más un goal y tres penales de Elías; penal de Ledesma (O).

Segundo tiempo: tries de Oviedo, Inchauspe y try-penal; más dos goals y un penal de Albornoz (C); try de Montero (O).

Lo que viene



La fase clasificatoria del certamen proseguirá de la manera que se detalla a continuación.

Segunda fecha: el viernes 13 de marzo, Olimpia con Corinthians y el sábado 14, Selknam con Ceibos (a las 19).

Tercera: el viernes 20 de marzo, Corinthians con Peñarol y el sábado 21, Selknam con Olimpia.

Cuarta: el viernes 27 de marzo, Olimpia con Peñarol y Ceibos con Corinthians (a las 21).

Quinta: el viernes 3 de abril, Corinthians con Selknam y Peñarol con Ceibos (a las 21).

Sexta: el viernes 17 de abril, Olimpia con Ceibos (a las 20) y el sábado 18, Selknam con Peñarol.

Séptima: el viernes 24 de abril, Corinthians con Olimpia y Ceibos con Selknam (a las 21).

Octava: el miércoles 29 de abril, Peñarol con Corinthians y Olimpia con Selknam.

Novena: el viernes 8 de mayo, Peñarol con Olimpia y Corinthians con Ceibos (a las 19).

Décima: el viernes 15 de mayo, Ceibos con Peñarol (a las 20) y el sábado 16, Selknam con Corinthians.