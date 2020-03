Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El mensaje del intendente

MARTÍN GÓMEZ

“Me pareció pobre el mensaje del intendente en el Concejo. Como ciudadano quisiera haber escuchado que dijera algo sobre las obras en el Cementerio Municipal, sobre la concesión de la Terminal de Colectivos, sobre los pliegos de la nueva licitación para el servicio de basura, los pliegos del nuevo transporte público, para los que tomamos colectivo el sistema es hiper deficiente, el plan de bacheo que está parado hace tres meses, la reposición de luminaria pública, que está apagada desde hace tres meses y está relacionada a la inseguridad, el abandono del Parque Garay, el abandono del Parque del Sur en estos últimos tres meses, ni qué hablar de las playas... No hay un móvil de la municipalidad combatiendo el dengue, no hay un tractor de la municipalidad cortando el pasto... Esperábamos más del mensaje”.



Preparar las escuelas

HORACIO BELOSO

“Soy un hombre mayor que ha visto mejores épocas. Este mensaje va dirigido a la ministra de Educación y a los inspectores de la regional uno. Hay mugre y más mugre en todas las escuelas públicas. Si bien los docentes están de paro, porteros, asistentes, asistentes de porteros, porteros suplentes, etc. están trabajando. Mugre, telarañas de meses en puertas y ventanas, mugre y más mugre en vidrios, en los focos de luz; los plafones de los focos de luz de pasillos y aulas tienen mugre de años, mugre en las puertas, en las aulas; en los patios pastos de más de un metro. Jamás se pasa un trapo con lavandina. Aspecto de suciedad es aspecto de enfermedad. Repito, si bien los docentes están de paro, el ejército de porteros, asistentes, etc., están trabajando y deben dar el ejemplo a los niños. Gracias al diario por permitirme expresar mi opinión”.



Vergüenza

ALFREDO SALOMÓN

“Quiero decir que con la libertad de Julio de Vido hemos descendido como país enormemente. Ese hombre tiene que estar preso. No cumplió su condena debidamente y esto nos asemeja más a Maduro con Venezuela incluida y no a la República Argentina de Sarmiento, Belgrano y San Martín. ¿Qué están haciendo los políticos, qué están haciendo los gobernantes del momento con los presos? Por favor, o funciona la Justicia o se viene la hecatombe. No puede ser que ese hombre esté en libertad y diga las barrabasadas que dice. Todo el mundo lo conoce a De Vido y sabe la deuda que tiene para con la Justicia. Entonces hagan que cumpla como corresponde, si no nos vamos a avergonzar frente a los países vecinos que nos están mirando. Muchas gracias por el espacio”.



Pichetto

UN PERONISTA

“Acabo de leer que el PJ de Río Negro está pensando en expulsar de sus filas a Miguel Ángel Pichetto. Yo me pregunto ¿no tuvieron tiempo todavía de borrarlo de la lista del partido después de su comportamiento en el ruedo electoral?, hace dos años que está decididamente traicionando el partido y todavía no fueron capaces de expulsarlo. Yo me pregunto si a nivel nacional harán lo mismo para salvar el honor. Los políticos forman parte de este ejército de gambeteadores, que no toman definiciones para ningún lado. Una vergüenza señores del PJ, como peronista les exijo que lo echen mañana, no puede quedar un día más. Gracias”.