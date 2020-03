https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Independiente de Pusineri no arranca "Esta institución muchas veces necesita calma y no la tiene" El director técnico se refirió al ambiente cargado de críticas por parte de los simpatizantes hacia los jugadores y dirigentes a raíz de una campaña que no seduce. El director técnico se refirió al ambiente cargado de críticas por parte de los simpatizantes hacia los jugadores y dirigentes a raíz de una campaña que no seduce.

El técnico de Independiente, Lucas Pusineri, adujo que la “institución muchas veces necesita calma y no la tiene” en relación al ambiente cargado de críticas por parte de los simpatizantes hacia los jugadores y dirigentes a raíz de una campaña que no seduce.

“Tenemos que saber que nosotros pertenecemos a una institución que exige y que todavía no hemos podido dar en la tecla de poder mejorarla, ahí está el mensaje y lo que nos está sucediendo”, afirmó Pusineri en la conferencia de prensa ofrecida este viernes al mediodía en el estadio Libertadores de América, luego de la práctica de fútbol desarrollada a puertas cerradas.

“Todos tenemos que poner nuestra cuota de voluntad para poder cambiar. De mi parte, en lo particular seguiré buscando alternativas y con la posibilidad de dedicarle mucho más a un plantel que me necesita. Esperemos poder levantarlo”, señaló el entrenador haciéndose cargo sobre la responsabilidad que le cabe.

Para apaciguar las aguas manifestó que “cuando un resultado no se da algo sucede. Todos tenemos que llevar un mensaje de paz, esta institución muchas veces necesita calma y no la tiene, llamar a una reflexión de lo que fue en su momento y lo que queremos que sea”. Sobre el tema prosiguió con que desde su lugar tratará de “poder darle resultados para que la gente este mucho más tranquila. Es importante el resultado y el rendimiento de los jugadores, por eso seguiremos buscando hasta poder encontrar un rendimiento más cercano al ideal y que nos produzca satisfacción a todos”. Otro punto que abordó fue el de la creación de la tan mentada secretaría técnica, negando cualquier vínculo “con el ‘Cholo’ Guiñazú —figura del equipo campeón del torneo Apertura 2002— para ese cargo”, al tiempo que aclaró: “Tengo que hablar con Pablo y Hugo Moyano para darle mi visión sobre el tema”.

Reconoció que, también, pretende “acercar un proyecto que sirva independientemente de los nombres futuros. Tiene que haber un estudio, mejorar en ciertas áreas, que podamos ejemplificar en proyectos que cuentan con la capacitación, con la profesionalidad en todas las áreas y aspectos”.

“Si tenemos que ir a buscar un futbolista como lo hacemos, ver que estudios preliminares se hacen, porque hoy se estudia hasta la vida personal del futbolista”, concluyó Pusineri, sin confirmar el equipo para enfrentar a Central Córdoba, de Santiago del Estero.

Eso debido a que aún mantiene una duda para el sector medio y otra para el ataque. Si Carlos Benavídez o Diego Mercado será el reemplazante del suspendido Lucas Romero y si Alan Velasco o Braian Martínez estará en sustitución de Leandro Fernández.

De este modo, la posible alineación sería con Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Gastón Silva y Juan Sánchez Miño; Benavídez o Mercado y Lucas González; Velasco o Martínez, Alan Soñora y Andrés Roa; Silvio Romero.

Independiente recibirá al Central Córdoba santiagueño en el estadio Libertadores de América, el domingo próximo a las 19.40, con arbitraje de Hernán Mastrángelo, por la última fecha de la Superliga.

Copa Argentina

Independiente de Avellaneda y Villa Mitre de Bahía Blanca jugarán el martes 17 de marzo a las 21 en el estadio de Lanús, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Además, Defensores de Belgrano y Almirante Brown lo harán el 19 de marzo, a las 18, en Platense. En tanto, River Plate jugaría ante Defensores de Pronunciamiento, el 28 de marzo en Salta.

Chávez puede volver

El delantero Cristian Chávez, ya recuperado de una molestia muscular, integrará la convocatoria del equipo de Central Córdoba de Santiago del Estero, que este domingo visitará a Independiente, para cerrar su participación en la Superliga.

El atacante, ausente en el compromiso del pasado fin de semana ante Banfield (1-1), fue designado por el entrenador Gustavo Coleoni para componer la lista de jugadores que viajará hoy, vía aérea, rumbo a Buenos Aires.

En cambio, el también delantero Nicolás Miracco, quien fue titular en el encuentro de mitad de semana ante San Telmo (0-1) por Copa Argentina en Salta, quedó al margen de la convocatoria, por un traumatismo en el tobillo.

La lista de convocados del “Ferroviario” incluye a los arqueros Diego Rodríguez y Maximiliano Cavallotti; los defensores Francisco Manenti, Jonathan Galván, Ismael Quilez, Jonathan Bay y Matías Nani; los mediocampistas Marcelo Meli, Franco Cristaldo, Lisandro Alzugaray, Juan Galeano, Santiago Gallucci Otero, Joao Rodríguez, Mateo Montenegro y Gervasio Núñez; más los delanteros Chávez, Danny Curé y Jonathan Herrera.

De Paoli prendió el ventilador

El entrenador Rodolfo De Paoli, quien dirigió hasta la semana pasada a Nueva Chicago, admitió que tuvo que “pedir permiso a la barra para traer a Alejandro Melo”.

De Paoli dijo a radio La Red que cuando pidió a ese delantero Melo “el presidente y el vicepresidente me decían: ‘Está todo bien, pero los chicos de la barra no quieren’. Bueno, déjenme, no hay ningún problema, les dije. Fui y hablé con la barra y ahí es donde les pedí gentilmente que me devuelvan los chalecos de los GPS”, que fueron robados del club y que había conseguido el propio DT.

“Tuve la suerte de conocer gente del ambiente que me prestó los chalecos GPS de última generación cercanos a los 5.000 dólares. Los GPS siguen intactos, pero se robaron los chalecos de la utilería para colocarlos, entonces no tuve más GPS”, contó.

De Paoli aclaró además una declaración que hizo tras el triunfo ante Platense: “Estuve exaltado en contra del Grupo Clarín, pero tendría que haber sido más específico: el Diario Olé. En la semana previa publicó una foto con mucha mala intención con uno de los agresores de los incidentes (del partido ante Temperley), que en estos momentos está preso, y estoy entre 15 personas. Volví al entrenamiento y vino una facción de la barra a decir que por qué declaré que son delincuentes”.

“Les pido disculpas públicamente a Castillón, Melo, Rehak y Maldonado que los traje a esta locura, pero no los pude acompañar, me faltan fuerzas y era un acto de irresponsabilidad que siga siendo el entrenador a cualquier precio”, concluyó. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

