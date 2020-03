https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 07.03.2020

Penúltimo capítulo

Florecen Rosas en los jardines de Twickenham

En gran partido, Inglaterra venció a Gales y mantiene la ilusión de pugnar por el título, pese a que depende de lo que ocurra con Francia, que este domingo al mediodía visita a Escocia.

Los unos y los otros... Ben Youngs (elegido Man of the Match) saluda a Elliot Daly por el segundo try de Inglaterra; ante la resignación de los galeses Leigh Halfpenny y George North. Crédito: sixnations.com



Por César Miño SEGUIR Con una producción solvente y efectiva, Inglaterra venció a Gales por 33 a 30, en un gran partido disputado en Londres, por la cuarta jornada del Seis Naciones 2020, con lo cual mantiene vivas sus chances de sumar un nuevo título en el más antiguo de los certámenes del rugby universal.

Sin embargo, las chances inglesas dependen exclusivamente de lo que ocurra con el único líder: Francia, que este domingo se medirá con Escocia, en el Murrayfield Park de Edimburgo, con el arbitraje del neozelandés Paul Williams.

Por otra parte, vale recordar que el partido que este sábado debían disputar Irlanda con Italia, en el Aviva Stadium de Dublin, fue postergado como medida preventiva por la marcada presencia del Coronavirus en diversas regiones del territorio italiano.

>>Posiciones: cumplida parcialmente la cuarta jornada, el Seis Naciones 2020 es liderado por Francia e Inglaterra, con 13 puntos cada uno; Irlanda suma 9; Gales 7; Escocia 6; mientras que Italia cierra sin unidades.

Un gran derby

Tal como se esperaba, el duelo entre los acérrimos rivales poseyó los argumentos propios de uno de los clásicos salientes del rugby europeo contemporáneo, en el que la intensidad se transformó en elemento de vital importancia.

En ese contexto, el Rose Team fue paciente, inteligente y efectivo; mientras que el campeón-defensor chocó una y otra vez contra la granítica solidez defensiva de su anfitrión.

Poco a poco, la superioridad inglesa se fue gestando a partir de cuestiones puntuales, como por ejemplo, el poder de desequilibrio de algunos de sus jugadores. De ese modo, no extrañó que la etapa inicial se cerrase 20 a 9 en favor de los locales, quienes en dos ocasiones visitaron el ingoal adversario; mientras que los visitantes solo pudieron sumar a través de la efectividad de su fullback y su apertura.

El complemento arrancó con el mejor try del partido: una jugada de toda la cancha, que nació en la recepción del kick-off por parte de los Red Dragons y culminó con el excelente tercera línea Justin Tipuric, zambulléndose bajo los postes ingleses.

Pero la ilusión galesa fue efímera, ya que rápidamente Inglaterra se acomodó, volvió a ejercer el control de las acciones y se alejó con sendos penales del capitán Owen Farrell.

A 18 minutos del cierre, el ensayo de Manu Tuilagi (otro de los destacados) y el posterior goal, determinó un 33 a 16 que no solo lució definitorio; sino que se adecuó mucho más a lo que estaba ocurriendo en La Catedral.

Lejos de rendirse, Gales multiplicó esfuerzos y con más corazón que intelecto, presionó sobre territorio adversario. Más aún cuando Inglaterra se quedó con dos jugadores menos, por la amonestación a Ellis Genge y la casi inmediata expulsión de Tuilagi (por un tackle peligroso no intencional).

El premio fueron las dos conquistas consecutivas, que decoraron un marcador que no hizo más que enriquecer las características de un partido que seguramente no desfraudó a nadie.

Ahora habrá que aguardar lo que ocurra con Les Bleus, que sin dudas son candidatos a prevalecer ante los escoceses. Y luego, esperar por la última fecha del fin de semana venidero, en la que la gran duda radica en saber si finalmente jugarán Italia con Inglaterra, en Roma; lo que asoma improbable, atendiendo a los condicionamientos impuestos por el Coronavirus.

El mismo sábado, en el Millennium de Cardiff, Gales será anfitrión de Escocia; mientras que el domingo, en el Stade de France de Paris, Les Coqs tendrán que medirse con Irlanda.

>> Inglaterra 33 - Gales 30 Estadio: Twickenham. Referee: Ben O’Keffe (NZ). Asistentes: Romain Poite y Alexandre Ruiz (FFR). TMO: Marius Jonker (SA). Inglaterra: Joe Marler, Jamie George y Kyle Sinckler; Maro Itoje y George Kruis; Courtney Lawes, Mark Wilson y Tom Curry; Ben Youngs y George Ford; Jonny May, Owen Farrell (capitán), Manu Tuilagi, Anthony Watson y Elliot Daly. Suplentes: Luke Cowan-Dickie, Ellis Genge, Will Stuart, Joe Launchbury, Charlie Ewels, Ben Earl, Willi Heinz y Henry Slade. Head Coach: Eddie Jones. Gales: Rob Evans, Ken Owens y Dillon Lewis; Jake Ball y Alun Wyn Jones (capitán); Ross Moriarty, Justin Tipuric y Josh Navidi; Tomos Williams y Dan Biggar; Liam Williams, Hadleigh Parkes, Nick Tompkins, George North y Leigh Halfpenny. Suplentes: Ryan Elias, Rhys Carre, Leon Brown, Aaron Shingler, Taulupe Faletau, Rhys Webb, Jarrod Evans y Johnny McNicholl Head Coach: Wayne Pivac. Primer tiempo: 4, try de Watson y goal de Farrell; 9 y 21, penales de Halfpenny; 15 y 38, penales de Farrell; 32, try de Daly y goal de Farrell; 40, penal de Biggar. Segundo tiempo: 1, try de Tipuric y goal de Biggar; 5, penal de Farrell; 11, penal de Ford; 22, try de Tuilagi y goal de Farrell; 37, try y goal de Biggar; 40, try de Tipuric y goal de Biggar. Amonestado: Ellis Genge (I). Expulsado: Manu Tuilagi (I). Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

