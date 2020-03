https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Perdieron Aldosivi, Patronato y el Gimnasia de Maradona, los competidores del promedio del descenso. Ahora es el momento que reaccione el Sabalero.

Se dieron todos los resultados abajo... Es tiempo que Colón lo "ayude" a Colón Perdieron Aldosivi, Patronato y el Gimnasia de Maradona, los competidores del promedio del descenso. Ahora es el momento que reaccione el Sabalero.

Casi una señal de vida en medio de lo intensiva que es esta terapia del descenso. Es que Colón, que esta vez jugará último que todos, recibió muy buenas noticias de parte de la última fecha de la Superliga: lo golearon a Aldosivi con Arsenal, perdió bien Patronato en Varela y no hubo milagro en La Bombonera del Gimnasia de Maradona. Es por eso que esta noche, a las 21.50, es momento que Colón lo “ayude” a Colón frente a Talleres de Córdoba en el ahora bautizado Mario Alberto Kempes.

De nada vale suprimir un descenso, inventar una Promoción y rezar por los resultados ajenos si lo que no llega es la reacción propia. La semana previa, como siempre, fue de agite en el Mundo Colón, donde nadie se aburre en los últimos tiempos.

Después del doloroso 0-4 frente a Boca en Santa Fe llegó la ratificación del secretario técnico, Francisco Ferraro, para que Diego Osella siga siendo el técnico de Colón. El presidente Vignatti, primero en el predio con el cuerpo técnico y luego con una ronda “VIP” (?) de prensa, dejó en claro que “la mejor opción para este momento es Osella, nosotros acatamos lo que diga el manager”.

El siguiente capítulo filtró una frase del vestuario, donde Osella fue claro a los jugadores: “Me quedó acá por ustedes, es evidente que sigo porque no consiguieron a otro”. Igual, no será ni la primera ni la última vez que logre resucitar un entrenador que parecía muerto. Es cierto que los rumores acerca del posible desembarco de Eduardo Domínguez son cada vez más firmes, pero también es real que Osella sigue teniendo una vida más, a pesar que todavía no ganó y se comió dos 0-4 seguidos, marcando un solo gol en seis partidos. Eso sí, deberá ganar o ganar.

El plan de juego que se vio en el primer tiempo frente a Boca sería casi ideal con un poco más de audacia y un gol. Pero desde la disciplina táctica, la entrega y el órden de las líneas, el hoy campeón del fútbol argentino no supo cómo entrar. Y no es poca caso. Pero, claro, es imposible jugar en el fútbol de hoy sin goles. Y en ese sentido, Colón está en sequía: un solo grito en seis fechas, el de Morelo ante Racing.

La idea del entrenador era, en el inicio de la semana, tocar lo menos posible y apenas insertar al uruguayo Rafael García en reemplazo del suspendido Emma Olivera. Pero, como siempre pasa en Colón, todas las semanas se lesiona alguien y ahora fue el turno del batallador charrúa, ex Nacional de Montevideo.

En consecuencia, sin demasiadas opciones (prefirió no apostar por un juvenil de las canteras), corrió a Rafael Delgado —llegó para jugar de “3” como refuerzo— y le dará la chance, después de mucho tiempo, para que vuelva Gonzalo Escobar a marcar la punta izquierda. Después, todo lo mismo y los mismos del otro día ante Boca.

Como Osella quiere un equipo liviano con pressing inicial, vuelven a quedar sentados en el banco los experimentados Luis Miguel “Pulga” Rodríguez y Lucas Viatri, para apostar a un solo “9” de área como es Wilson Morelo, el colombiano que se las arreglará con los zagueros de la “T”.

¿Cuál es la idea?: poblar la cancha con cinco todocampistas, pero con la función desdoblada para que tanto Tomás Chancalay por derecha como el zurdo Esparza por izquierda puedan “volar” por las bandas cuando el equipo recupere la pelota. Y quedar “cerrados” con Fritzler bien parado de “5” y dos pistones laterales: Zuqui a la derecha y Estigarribia a la izquierda.

Colón necesita ganar, Osella necesita ganar. Todo lo que podía ser ayuda “externa” ya llegó: eliminaron uno de los tres descensos —podría haber Promoción— y perdieron todos los rivales del promedio (Aldosivi, Patronato y Gimnasia). Es hora que Colón lo “ayude” a Colón.

Talleres, por la Sudamericana

Con la posibilidad de quedar en puestos de Copa Sudamericana si gana, el objetivo que se traza y se definirá al finalizar la Copa Superliga que comenzará el próximo fin de semana, Talleres cerrará hoy su participación en este torneo cuando a las 21.50 reciba a Colón en el Kempes, con el arbitraje de Darío Herrera (TV: TNT Sports).

Para el DT, Alexander Medina, terminar el torneo entre los 10 primeros es importante, porque el nuevo campeonato arrancará “ahí nomás” y las 11 fechas que deberá afrontar se pasarán muy rápido. “Clasificar a una copa será una lucha punto por punto. Pese a que no tuvimos regularidad, estamos a sólo dos y todo es muy parejo. Por eso es importante cerrar ganándole a Colón”, dijo esta semana.

La palabra “regularidad” no se le cae de la boca y necesita que el cierre del torneo sea con un triunfo. Todavía le duele la derrota contra Patronato del pasado lunes, en Paraná. Si ganaba, hubiera hilvanado su tercer triunfo seguido y el equipo se hubiera acomodado en la tabla. Pero de nuevo le hicieron un gol en el arranque del partido y perdió 3-2, con un mal primer tiempo y un complemento en el que el equipo mejoró mucho.

Hoy meterá mano en el equipo, que como siempre no confirmó. Habría al menos tres variantes: el regreso de Guido Herrera por Caranta, la probable salida de Leo Godoy para que entre Juan Cruz Komar en la zaga central, Tenaglia se reubique como lateral derecho y Facundo Medina pase al otro costado de la defensa. Y la restante sería el ingreso de Tomás Pochettino por José Mauri. Y habría lugar para un cuarto cambio: Diego Valoyes por Jonathan Menéndez. Es más: el DT no descartó emplear a Enzo Díaz en el lateral izquierdo si seguía mejorando de su lesión.