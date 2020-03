https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Participarán funcionarios del área, de la Justicia y legisladores provinciales y municipales. Los 23 homicidios en apenas 3 meses, más los robos y asaltos a cualquier hora por toda la ciudad, colmaron la paciencia de los vecinos, que salieron a las calles a protestar. ¿Cómo pacificar a la sociedad?

La reunión fue convocada por el intendente Jatón para este martes Tras los cacerolazos en los barrios, se reunirá el Consejo de Seguridad

Los robos y asaltos ocurren en casi todos los barrios de la ciudad. A cualquier hora del día. Los conflictos se resuelven con violencia. Hay asesinatos: 23 en lo que va del año. Hay víctimas inocentes. Los vecinos tienen miedo. Se cansan. Salen a la calle con cacerolas. Piden seguridad. El ministro de Seguridad provincial, Marcelo Sain, dice en el piso de Crónica TV que fue a Buenos Aires a descansar porque sino lo “cagan a tiros”, bromeó. El jefe de la policía, Víctor Sarnaglia, dice que se sumaría a la protesta de los vecinos. Expresa también que no tiene patrulleros, que le faltan efectivos y que hasta los chalecos antibalas están vencidos. Y reclama la sanción de la Ley de Necesidad Pública (emergencia). Eso que viene pidiendo el gobernador Omar Perotti a la oposición para paliar la crisis que agudiza el deterioro social.

El problema de la inseguridad se politiza. Es decir, es utilizado para presionar políticamente. El intendente Emilio Jatón convoca al Consejo de Seguridad. La ciudad “arde” de violencia. Y la crisis económica que padecen los vecinos no contribuye a pacificarla. Se genera un clima de tensión. El martes, a las 10 de la mañana, los funcionarios se verán las caras. La reunión está prevista que se realice en la Intendencia local. A la misma fueron convocados los miembros del ministerio de Desarrollo, de Seguridad, de la Corte Suprema de Justicia, comisiones de Seguridad de la Cámara de Diputados y de Senadores, el presidente del Concejo Municipal y un representante por bloque. ¿Qué se dirán? ¿Qué medidas piensan acordar? Ésos son los interrogantes que se plantean.

El Consejo de Seguridad fue creado por ordenanza municipal hace más de dos décadas. Pretende ser una herramienta para diseñar, desarrollar y evaluar las estrategias tendientes a mejorar la seguridad, a través de un programa municipal. Son el intendente o el Concejo Municipal quienes tienen la potestad de convocarlo. El año pasado, el Legislativo local lo convocó en dos oportunidades, pero el ex intendente José Corral no concretó las reuniones. Mientras que la última vez que se reunió fue en noviembre de 2018, tras un triple crimen.

“El Consejo de Seguridad es una buena herramienta para abordar el problema que hoy más demanda cualquier vecino de Santa Fe para poder desarrollar su vida cotidiana”, dijo el concejal Leandro González (FPCyS), quien preside el órgano deliberativo de la ciudad y, por lo tanto, forma parte del Consejo de Seguridad. Luego agregó que sólo “había sido convocado dos veces en los últimos cuatro años”. En ese sentido, destacó la decisión del intendente Jatón de convocar al Consejo en el inicio de su mandato.

“Si bien el municipio no tiene competencia sobre las fuerzas policiales, tiene medidas que puede tomar para la ciudad, como las que tienen que ver con los servicios básicos”, expresó González. “La mayor cantidad de los delitos muchas veces está vinculado a cuestiones del narcotráfico. Hay una deuda federal muy importante al respecto, por lo que creo que el Estado nacional debe involucrarse más. El anuncio del presidente (Alberto) Fernández debe ahora volcarse en acciones concretas y en una fuerte inversión”. Por último, manifestó González: “la articulación entre los tres niveles del Estado debe ser eficaz porque la gente está esperando una respuesta”.

“Que no queden sólo en discusiones estériles”

Conocido el anuncio del intendente Jatón de la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ciudad, desde el Centro Comercial expresaron “la preocupación que genera no ver resultados en las medidas implementadas por las autoridades de turno que lleven tranquilidad a los habitantes de esta ciudad” y dijeron que “la ciudadanía no está dispuesta a seguir tolerando esta situación y ha comenzado a movilizarse más asiduamente ante tanta verborragia y pocos resultados concretos”, señala un comunicado de prensa.

“La impunidad de quienes delinquen, ha tenido un incremento proporcional al aumento de la sensación de ‘desprotección’ de la ciudadanía que atónita, es espectadora de actos deliberados y sin ninguna consecuencia ni prevención a la vista”, dice la voz de los comerciantes, y habla luego de la “impotencia y de hartazgo contenido por quienes habitamos esta ciudad”.

“Desde nuestra entidad y en forma conjunta con las distintas Cámaras y Asociaciones de calles y avenidas, hemos participado de numerosas acciones llevadas adelante en reclamo al Gobierno por la falta de seguridad pero lamentablemente no hemos tenido los resultados esperados. Los hechos lo demuestran por sí solos dado que no solo no ha mejorado, sino que por el contrario, se ha profundizado el accionar delictivo. Las reuniones de trabajo con autoridades policiales y gubernamentales no tuvieron los resultados que las mismas planificaron y se hace necesario mejorar los controles en nuestra ciudad. Entre ellos y como necesidad básica de la comunidad, se debe mejorar notoriamente, la prevención de este tipo de delitos y eso es tarea de quienes conducen las fuerzas de seguridad”, continúa el comunicado.

“Ante tal situación, expresamos nuestra más profunda preocupación y solicitamos a las autoridades competentes redoblar esfuerzos para controlar la creciente ola delictiva que afecta a todos los santafesinos. Es vuestra responsabilidad, como autoridades del área, cuidar a la ciudadanía y permitir que la misma viva en un ámbito de paz y bienestar social”.

“Consideramos necesario y oportuno la decisión de llamar a reunión al Consejo de Seguridad de la ciudad, no sin recalcar que los reclamos y propuestas a plantear tengan su asidero en los ámbitos pertinentes y no queden sólo en discusiones estériles que se sumen a las ya realizadas”, finaliza.

“Queremos participar”

Luego de los cacerolazos barriales del jueves por la inseguridad, las vecinales reclaman su participación en el Consejo de Seguridad. “Queremos ser parte” de ese espacio, dijo Susana Spizzamiglio, desde la Red de Vecinales.