La sucesión de Heinze

Se habla de Mauricio Pellegrino y hasta de Eduardo Domínguez, que suena en Colón. Raúl Cardozo, ex campeón con Bianchi, pide a gritos una chance.

“Hay muchos entrenadores buenos. Ojalá me lo pudieran dar a mí, me encantaría dirigir Vélez, siempre lo dije. Por supuesto que me siento capacitado, no le tengo miedo a nada. Agarré a un club grande como fue Almirante Brown en el ascenso, en zona complicada, situaciones difíciles, barra dividida. Un marco con mucho oleaje, sin embargo intenté trabajar fuera del plan futbolístico, sentarme a hablar, tomar un café. Creo que me salió bien”, afirmó el “Pacha” Raúl Cardozo, uno de los que se postula como candidato para reemplazar al “Gringo” Heinze que mañana dirigirá ante Unión su último partido.

Sobre la sorpresa que causó la decisión de Heinze, indicó: “Creo que el Gringo en Argentinos Juniors ya tuvo algún problemita, y él por respeto, por profesional como es, no dijo nada y cuando tuvo que tomar la decisión, la tomó. Por ahí hubo algún inconveniente con alguno. Si vos pedís jugadores y no te los traen y encima te van sacando, lo tenés que analizar con tu cuerpo técnico”.

Acerca del balance de lo que dejó Heinze en su paso por Liniers, consideró: “Tenía que dar un poquito más, el equipo mismo te está pidiendo, y quizás en ese sentido le erró. En mi opinión, como hincha, voy siempre a ver a Vélez cuando puedo, me pasó cuando estuve en Almirante Brown, me dijeron que querían una identidad de juego, se la di, después que entre en el Reducido, y no entré por dos puntos. La gente quiere más, no se conforma con que lo saques del descenso. Tenés que progresar”.

Tras su llegada en diciembre de 2017, el Gringo le pone punto final a un buen ciclo en el Fortín, y desde la dirigencia comenzaron a trabajar en su sucesor. Tras el anuncio del DT, son dos los nombres que parecen pelear cabeza a cabeza para sentarse en el banco del José Amalfitani: Mauricio Pellegrino y Eduardo Domínguez.

Pellegrino, que en Argentina dirigió a Independiente y Estudiantes, viene de trabajar en el Leganés de España y también es candidato a asumir en San Lorenzo, tras la salida de Diego Monarriz.

En tanto, Domínguez, que inició su carrera como DT en Huracán, luego pasó a Colón y el año pasado tuvo un breve paso por Nacional de Uruguay, también suena en el Sabalero, donde la continuidad de Diego Osella no está sencilla.

Lo cierto es que los próximos días serán de reuniones y charlas para los dirigentes de Vélez, que deberán definir al reemplazante de Heinze, teniendo en cuenta que tras el encuentro ante Unión, que marcará el final de la Superliga, arrancará sin descanso la Copa Superliga, donde el Fortín intentará volver a pelear arriba para mantenerse en zona de Copa Libertadores.

Sin pistas del once

El Fortín se entrenó en Parque Leloir para preparar el último compromiso del presente torneo doméstico, tras el anuncio del entrenador del día de ayer. Pasadas las ocho y media, los jugadores se dieron cita en la sala de vídeo donde se repasaron imágenes junto al cuerpo técnico.

Ya en el terreno de juego, se dispuso de una entrada en calor con mucha movilidad y coordinación, sumada a tareas de posesión. Seguido, Heinze dividió al grupo en dos equipos para trabajar desde lo táctico en distintas zonas del campo de juego y por bloques, enfrentados a un grupo de sparrings de la cantera.

Mientras tanto, el grupo que aguardaba su turno cumplía con ensayos de posicionamiento en pelota detenida y luego un ejercicio de posesión. Para finalizar la mañana, se hizo un bloque general de balón parado tomando recaudos pensando en el partido ante Unión.