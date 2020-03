https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 08.03.2020 - Última actualización - 16:34

16:33

Lo dijo el titular de la entidad, Jorge Chemes.

Conflicto Para CRA, el paro se podría haber evitado Lo dijo el titular de la entidad, Jorge Chemes. Lo dijo el titular de la entidad, Jorge Chemes.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, consideró que el paro “hubiera sido evitable”, si se hubiese “avanzado en una reducción de la carga impositiva”.

“El Gobierno tiene un diagnóstico equivocado, una visión equivocada”, cuestionó y argumentó: “Se piensa que el sector tiene margen para tributar y no tenemos un peso más”.

De cara a la huelga que se llevará a cabo por cuatro días, de lunes a jueves, para protestar contra la suba de retenciones a las exportaciones de soja, criticó que “los impuestos son confiscatorios”.

“Están demostrando que hay una bronca ideológica, muestran un punto de vista sobre el campo que está equivocado”, enfatizó Chemes.

Evaluó que la medida de fuerza anunciada por el sector “hubiera sido evitable”, si se hubiese “avanzado en una reducción de la carga impositiva”.

En diálogo con CNN Radio, subrayó: “Comprendo que el Estado tenga necesidad de recursos financieros, pero se tiene que entender que el campo viene con presión impositiva fuerte y que no se tiene en cuenta. Siempre se viene a buscar recursos al mismo lugar”.

Sostuvo que el Gobierno percibe al segmento “como una fuente de recursos fiscales” y afirmó que la huelga no sólo es a causa de las retenciones, sino por “algo mucho más amplio”.

El dirigente pidió así que el Estado “piense en otros sectores, no sólo en el campo”, mientras admitió que “las medidas de fuerza poco ayudan para calmar los requerimientos de los productores”.

“Ojalá nos llamen y podamos seguir dialogando”, indicó Chemes, quien aseguró que en las reuniones mantenidas con el Gobierno “estuvo presente” la exposición respecto de “la necesidad de aliviar el bolsillo del productor”.

“Lamentablemente, la situación del país no permitió que pudiéramos avanzar más sobre ese tema”, remarcó y puntualizó: “Obvio que nosotros vamos a agotar todas las posibilidades de diálogo”.

Sin embargo, el presidente de CRA aclaró: “A veces dudo de que nos llamen”.

Por su parte, el presidente de la filial Tandil de Federación Agraria (FAA), Luis García, manifestó: “Estamos en desacuerdo porque no queremos hacer lo que criticamos a los demás”.

“Los paros no conducen a nada. Pegar un portazo en medio de las negociaciones no se debería hacer”, fustigó en declaraciones a Radio Continental y opinó: “Un tres por ciento (de ajuste) no es la muerte de nadie”.

Aumento de precios por varias causas

El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Daniel Funes de Rioja, aseguró que hay “una suma de elementos que influyó” para que los precios subieran en el último período y afirmó “compartir la preocupación” del Gobierno respecto de los costos.

Luego de que el presidente Alberto Fernández hiciera un fuerte llamado al sector empresarial para que frenara las remarcaciones y sostuviera que no era “posible que los precios sigan subiendo”, Funes de Rioja enfatizó: “Estamos absolutamente involucrados en el tema Argentina contra el hambre”.

“Hay una suma de elementos que influyó”, dijo y argumentó: “Internacionalmente, durante 2019 en el mundo hubo un incremento de los alimentos de más del 10 por ciento y en enero del 0,9%”.

Además, señaló: “En el convenio de la alimentación, hubo un aumento del 7 por ciento de salarios más la incidencia de los 3 mil y 4 mil pesos (dispuestos por el Gobierno), que significan un 11 por ciento sobre salarios iniciales”.

“En tema de alimentos, siempre hemos dicho que tenemos 40 por ciento de impuestos y 50 por ciento sobre bebidas”, criticó y apuntó: ‘Cuando uno ve el tema de los costos, compartimos la preocupación‘.