https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 08.03.2020 - Última actualización - 18:44

18:43

La ley de Necesidad Pública del gobernador busca superpoderes y se justifica en la demanda de fondos. Una parte de la oposición piensa que además de recursos económicos están en juego otros recursos, los discursivos. Los radicales frentistas ensayan una posición propositiva, aún para decir “no”. Y buscan formas de unir correligionarios, mientras ven divisiones entre altos dirigentes socialistas.

La UCR, con juego propio La ley de Necesidad Pública del gobernador busca superpoderes y se justifica en la demanda de fondos. Una parte de la oposición piensa que además de recursos económicos están en juego otros recursos, los discursivos. Los radicales frentistas ensayan una posición propositiva, aún para decir “no”. Y buscan formas de unir correligionarios, mientras ven divisiones entre altos dirigentes socialistas. La ley de Necesidad Pública del gobernador busca superpoderes y se justifica en la demanda de fondos. Una parte de la oposición piensa que además de recursos económicos están en juego otros recursos, los discursivos. Los radicales frentistas ensayan una posición propositiva, aún para decir “no”. Y buscan formas de unir correligionarios, mientras ven divisiones entre altos dirigentes socialistas.

En el Senado las obviedades son noticia. Ahora todo el oficialismo se comporta como tal, y apoya los proyectos del gobierno, mientras que la oposición intenta construir un discurso que le permita constituirse en una alternativa futura.

Para que la Cámara con mayoría PJ no le diera más sorpresas a la Casa Gris fue necesario que el gobernador Omar Perotti entendiera otra obviedad: que es mejor una relación más fluida con toda la bancada de 12 integrantes y no solo con los 6 que le responden con más entusiasmo. Le costó apenas un asado, y acaso masticar alguna bronca interna, recuperar terreno.

De los senadores peronistas debe decirse que sus diferencias internas subsisten, entre los 6 perottistas oficialistas y los 6 del NES que quieren ser vistos como un “oficialismo responsable”. Desde que volvió la actividad legislativa y comenzó el debate por la Ley de Necesidad Pública pedida por el Ejecutivo quedó claro que la bancada peronista volvió a acordar posiciones de puertas adentro. Impuso su número y está a un voto de los dos tercios (hay dos candidatos a suministrarlos).

La novedad más interesante esta semana, sin embargo, no provino de los negociadores justicialistas (mandan Armando Traferri, Rubén Pirola y Alcides Calvo, en ese orden) sino de los radicales, de las conducciones de sus bloques en ambas Cámaras.

La UCR ha decidido adoptar su propio perfil y no ser apenas una sigla dentro de las estrategias generales del Frente al legislar. Sus dirigentes buscan alguna reconciliación interna, imaginan esquemas y hasta sueñan con siglas para un “Frente de Frentes” con radicales frentistas y de Cambiemos (como con los ganadores de la intendencia de San Guillermo), otros con agregar correligionarios de otros espacios.

En el partido de Alem se busca cómo unir, mientras que en el socialismo santafesino ya no hay ningún esfuerzo por disimular las tensiones internas entre sus dos figuras centrales: los dos gobernadores que siguieron a Hermes Binner y al legado de Guillermo Estevez Boero. Ni para sus homenajes se han puesto de acuerdo.

Hubo varias fotos pensando en 2021: la del jefe de los senadores de la UCR, Felipe Michlig, con el ex candidato a gobernador de Cambiemos, el ex intendente José Corral. También, la del asado que compartieron el ex gobernador Miguel Lifschitz y el ex intendente Mario Barletta, y -no menos importante- la imagen de los legisladores radicales que esta semana, encabezados por Michlig en el Senado y Maximiliano Pullaro en Diputados, dijeron “hasta aquí llegamos” en las negociaciones por la Necesidad Pública. El límite son los superpoderes.

El mensaje fue para el peronismo, pero también marcó la cancha dentro del Frente, porque el perfil opositor propio de los radicales frentistas se dibuja con una fuerte reivindicación del gobierno anterior pero -también- con el deseo de mostrar propuestas, aún cuando se trate de decir “no”.

Sería un error pensar a los radicales con representación territorial (presionados por sus intendentes y presidentes comunales) como en una posición intermedia entre los halcones del Ejecutivo y los de la Cámara baja. No hay razones para dudar de su rol opositor.

Parte de la UCR en la Legislatura piensa que además de estar en juego recursos económicos también se pelean los recursos discursivos de este año. Y lo han dicho: “el gobierno cumplirá 100 días en poco tiempo y todavía no tiene una impronta”. Se preguntan si dejar a Perotti si su ley de Necesidad Pública no es regalarle un argumento para justificar su -hasta ahora- esperada gestión.

En el partido de Alem se busca cómo unir, mientras que en el socialismo santafesino ya no hay ningún esfuerzo por disimular las tensiones internas entre sus dos figuras centrales: los dos gobernadores que siguieron a Hermes Binner y al legado de Guillermo Estevez Boero. Ni para sus homenajes se han puesto de acuerdo.