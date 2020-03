Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 08.03.2020

Nuevo método de robo

Lidia

“A los señores cerrajeros quiero comunicarles que ha aparecido una nueva forma de hacer robo. Convocan a un cerrajero y le piden que le abra la puerta. Señores cerrajeros: comuníquense, infórmense y antes de llegar a una casa, que la persona le documente que ella es la que vive en esa casa. Acaban de vulnerar un domicilio, una señora convocó a un cerrajero para que le abriera la puerta y resulta que ella no vivía en esa casa. Lamentablemente qué inteligencia para hacer cosas dañinas. Buenos días y muchas gracias”.

Inseguridad

Un santafesino

“Ayer estaba escuchando con mucho asombro las declaraciones del gobernador, cuando lo interrogaban acerca de qué le parecía la convocatoria de la gente en contra de la inseguridad; y respondió, muy ‘suelto de cuerpo’, que le parecía saludable que la gente se manifieste. Yo realmente no... no comprendo, no comprendo, que los funcionarios se corran a un costado y se conviertan en observadores y opinen como si ellos no tienen nada que ver con la problemática que estamos viviendo. Yo le digo al señor Perotti, al Jefe de Policía, al Ministro de Seguridad, a los que estuvieron antes en esos cargos, que lo que está pasando es el fracaso de ellos. Es la expresión del rotundo fracaso de la gente que no sabe cómo cumplir con las funciones que tiene que cumplir. Entonces, en ese caso, ¿por qué no renuncian y se van y le dejan el lugar a alguien que tenga ganas?, que no esté implicado con las bandas, que tenga ganas de que la gente pueda volver a vivir en paz. Yo no salgo de mi asombro”.

Limpiar la ciudad

Fabio Berraz

“Quería mandarle un mensaje al intendente Jatón. La ciudad está llena de pozos, llena de yuyos, fea, la peatonal toda sucia. Hay cosas que no es necesario tener plata para hacerlas, porque tiene empleados, podría mandar a empleados propios a limpiar. La peatonal da asco la mugre que hay. En la Plaza del Soldado ya están invadiendo los vendedores ambulantes por todos lados”.