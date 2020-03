https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 08.03.2020

19:37

Comentarios al Buzón de El Litoral Llegan cartas

COVID-19

Leonardo Peusner

En su bien intencionado afán por evitar la histeria colectiva, muchos minimizan la seriedad del coronavirus y del impacto de una pandemia para el mundo. Ante una serie de informaciones confusas y/o erróneas vertidas públicamente comparto algunas recomendaciones simples con respecto a la prevención del contagio de COVID-19.

Aclaro que no soy virólogo, ni médico, sino biofísico (Phd; Harvard), y que mis afirmaciones están basadas en la opinión de expertos.

Como es sabido, el virus está en las secreciones de gente infectada, no en el aire; por lo tanto, el peligro es el contacto con otros (dar la mano, besarse, etc.), con los objetos compartidos que nos rodean en el mundo (botones de ascensor, carritos de compras, biromes, pantallas y láser de reconocimiento de impresiones dactilares de los bancos) y con nosotros mismos (llevándonos la mano a la nariz, cosa que hacemos inconscientemente unas 100 veces por día). Un consejo útil del médico virólogo y codescubridor del coronavirus James Robb consiste en usar barbijo (en caso de declararse una pandemia) a fin de aislar la nariz de nuestros propios dedos.

Con respecto al estornudo, debe estornudarse en un pañuelo descartable, no (como se ha afirmado) sobre la ropa que puede mantener el virus activo por una semana; por la misma razón es peligroso limpiarse la nariz con la manga, por ejemplo.

Finalmente, una forma de prevención general, que es primordial para evitar que todo tipo de enfermedades infecciosas ingrese al hogar consiste (según un reciente estudio de Salud Pública de Harvard) en dejar los zapatos fuera de la casa: los zapatos son los mayores portadores e importadores de bacterias y virus. Confiemos en que nuestros esfuerzos de prevención individual contribuyan a detener la pandemia vaticinada por la OMS.

8M 2020

Karina Zerillo Cazzaro

Un “La violencia contra la mujer es el virus más resistente de nuestra sociedad, que a pesar de la aplicación de medidas no disminuye su prevalencia ni su incidencia”, encabezando el “Manifiesto 8M” español fechado el 5 de marzo 2020, es por demás ilustrativo. Una realidad no debería negar otra o desestimarla en un planteo inteligente y menos aún arriesgar en una convocatoria de simbólica fecha el futuro mediato de toda la población (sin distinción de edad, sexo o asistencia). La masa sigue sin reemplazar al individuo cuando anula su intelecto, por mejor voluntad o intención que la agrupe. Echar por tierra los esfuerzos de la OMS, en todo el mundo y también en Argentina (a pesar de la postura “negacionista” hacia la letalidad de “COVID-19” del actual gobierno argentino) por limitar el grado de incidencia de una enfermedad mortal real sólo por capricho no habla de unidad, fuerza, valía, valentía o ímpetu de la mujer en su conjunto; grita estupidez.

Defender una causa en la que se involucra y arrea a tanta gente implica el poder jerarquizar variables (muchas, no sólo las requeridas) y resolver en función de minimizar el riesgo de cada individuo en relación al logro. Algo me dice que la balanza en esta nueva y masiva convocatoria del 8M en el mundo, Argentina incluida, se lee desventajosa para “todos”, algo más que todas, lo que al parecer “ellas” no leen. Sigue sin ser cuántas... es cómo.