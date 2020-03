https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 09.03.2020

A cara o cruz Diputados: el Ejecutivo apura la ley de Necesidad Pública

El gobernador Omar Perotti consideró ya saldada de la discusión sobre la futura ley de Necesidad Pública y pidió a los diputados del justicialismo que pidan tratamiento sobre tablas del texto aprobado por Senado en la próxima sesión.





“Es la decisión del gobernador y del gabinete” dijo el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig a El Litoral. “Diputados trató sobre tablas el Presupuesto, sin discusión alguna. Sobre esta temática hace meses que se viene hablando. Estamos en emergencia y nos parece que políticamente corresponde que se vote” añadió.





El mensaje del Poder Ejecutivo con leves reformas- fue avalado por los senadores justicialistas el pasado jueves, no así por el Frente Progresista ni por la bancada escindida del Frente que se abstuvo.





La situación política del justicialismo es diferente en Diputados. Tiene apenas seis de las cincuenta bancas mientras que el Frente Progresista detenta la mayoría de 28 integrantes. El Frente ha mostrado gruesas diferencias con el mensaje del Ejecutivo y no está dispuesto a avalar ese mensaje. La intención de la bancada mayoritaria es girar el mensaje a tres o cuatro comisiones, citar a funcionarios antes de llevarlo al recinto. De cumplirse este cronograma, el mensaje recién en abril estaría en condiciones de llegar al recinto.





“Si pudieron (los diputados) tratar el presupuesto sobre tablas, bien pueden hacerlo también con este proyecto de ley exageradamente debatido”, dijo la fuente gubernamental. En rigor, el cuerpo ni siquiera ha sido convocado todavía. En caso de que hubiera sesión y de no prosperar el tratamiento sobre tablas, se le daría ingreso al proyecto y sería girado a comisiones.



Busatto busca un tratamiento "rápido" para el proyecto que viene del Senado.Foto: Archivo - El Litoral



“Exprés, no”





Consultado por El Litoral, el diputado socialista Joaquín Blanco adelantó que “no hay clima” en el cuerpo para “un tratamiento exprés” del proyecto en cuestión.





“Desde el Frente Progresista ratificamos nuestra voluntad de encontrar una ley posible, que no es la media sanción del Senado. Hay un espíritu, incluso de todos los demás bloques, de discutir el tema; y hay una idea de contar con información precisa de parte del Poder Ejecutivo sobre las cuentas públicas de la provincia y sobre endeudamientos no utilizados”, planteó el legislador. Al respecto, precisó que ambos aspectos fueron esbozados en sendos proyectos de comunicación a través de la diputada Gimena Senn. “Eso para nosotros es clave porque es una radiografía de cómo está la provincia ahora. También queremos información sobre los criterios del gobierno, para explicar por qué no usó herramientas de financiamiento habilitadas por leyes vigentes, por 2 y 3 mil millones de pesos, respectivamente. El gobierno ya hubiera podido salir a tomar esos endeudamientos y con esos montos, podría pagar todos los certificados de obra adeudados de 2019. Eso es central para poder avanzar en la discusión de la ley”, adelantó.





Según planteó, en el Frente persiste la intención de “votar una ley posible”, pero se mostró reticente al tratamiento sobre tablas. “No veo clima para el debate exprés -insistió-. No por un cuestión política del Frente Progresista, sino porque los otros bloques nos manifestaron que quieren participar del debate y la discusión. Además -advirtió-, el tema estuvo cuatro semanas en el Senado; me parece que amerita que por un tiempo prudencial, también pueda ser discutido en Diputados”.





Cartas echadas

Desde el bloque del Partido Justicialista, el jefe de la bancada de Diputados, Leandro Busatto, no arriesgó pronósticos. Pero consultado por El Litoral, dijo que procurarán que la ley tenga un rápido tratamiento.





“Buscaremos un tratamiento lo más rápido posible en función de las necesidades del gobierno, y ello nos lleva a plantear todos los escenarios. El primer escenario tiene ver que con la posibilidad de sesionar (este jueves) para darle ingreso al proyecto, y si es posible, generar el tratamiento inmediato. No sé si sobre tablas, pero sí de inmediato; lo más rápido posible”, comentó. Según expresó, es innecesario extender el debate dado que “los consensos y la construcción del diálogo están agotados ya desde hace dos meses. Hubo una instancia de diálogo con todos los actores sociales y económicos de la provincia, y con todos los bloques políticos. Las cartas están sobre la mesa”, opinó.





Desde su punto de vista, “lo que hay que develar ahora es cuál es la verdadera intencionalidad política de la oposición: si quiere acompañar con una herramienta válida para Poder Ejecutivo, o si quiere anticipar los tiempos y ponerse en una oposición destructiva y comprometida”, concluyó.

Plazo





Hasta el mediodía, la Cámara de Diputados no había sido convocada para este jueves. La intención original del Frente Progresista es sesionar cada quince días. No obstante había cruces de llamadas entre socialistas y radicales tendientes a definir se solicitaban al presidente, Miguel Lifschitz, que realice la convocatoria. Tampoco hasta el mediodía la bancada justicialista había solicitado formalmente la sesión del jueves. El plazo de convocatoria vencerá mañana martes, a las 15.





Caussi





Hasta el mediodía no se había podido definir con Mauricio Caussi interventor de la EPE- la fecha de reunión con la Comisión de Obras y Servicios Públicos de la Cámara de Diputados. La reunión con Caussi fue votada por el pleno del cuerpo para conocer la situación en que encontró la empresa y la mirada sobre el tema tarifario.

Granata y la EPE

La diputada Amalia Granata (Somos Vida), presentó un pedido de informes, mediante el cual le solicita al Poder Ejecutivo, se expida de manera detallada, sobre la totalidad de las obras realizadas (adjudicadas, iniciadas o finalizadas), por la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe, durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.





La legisladora entiende que el conocimiento de los montos, plazos, tipos de adjudicación, objeto del gasto, empresas y proveedores beneficiados, resulta de suma importancia al momento de tener un estricto control de lo público.





Además solicita conocer además, la totalidad de las compras de bienes y contrataciones en el mismo período de tiempo, en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.





Granata considera que, se gastan millones de pesos en compras de bienes y contrataciones de servicios de sumo impacto en la calidad de vida de todos los santafesinos, en particular aquellas que están vinculadas estrechamente al servicio eléctrico, de vital importancia para la sociedad.





“Estos pedidos se enmarcan en el hecho de que desafortunadamente, las plataformas de hoy día, disponibles para el acceso a dicha información, como la web de compras y obras del gobierno provincial, no brindan la información completa o solo lo realizan de una forma en que el análisis y estudio resulta dificultoso”, explicó la diputada.